Himachal Weather: हिमाचल में फिर करवट लेगा मौसम, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर सहित कई जिलों में आज अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग ने लोगों को यात्रा से पहले ताज़ा स्थिति देखने की सलाह दी है.

पिछले 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई. अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम रहा. प्रदेशभर में यह 19 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया.

शिमला में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और दृश्यता मध्यम रहने का अनुमान है. वहीं राज्य के शेष जिलों में भी अलग-अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है.

कुल्लू-मनाली मार्ग बहाली

बारिश से क्षतिग्रस्त कुल्लू-मनाली नेशनल हाइवे अब कई जगहों पर बहाल कर दिया गया है. मनाली-केलांग तक सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है. नेशनल हाइवे 3 पर आलू ग्राउंड के पास टूटी सड़क को अस्थायी तौर पर जोड़ दिया गया है, जबकि छरूरू के पास सड़क को एकतरफ़ा यातायात के लिए बहाल किया गया है.

तापमान की स्थिति

10 सितंबर को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 33.5 डिग्री ताबो में दर्ज किया गया। शिमला में 22.6 डिग्री, सुंदरनगर 30.1, भुंतर 31.5, कल्पा 23.8, ऊना 31.0, नाहन 28.7, केलांग 24.2, सोलन 30.2, मनाली 25.8, कांगड़ा 30.1, मंडी 28.4, बिलासपुर 29.9, हमीरपुर 30.2, चंबा 27.3, डलहौजी 22.0, जुब्बड़हट्टी 25.2, कुफरी 19.1, कुकुमसेरी 27.1, नारकंडा 20.3, भरमौर 25.6, रिकांगपिओ 28.0, धौलाकुआं 32.01, नेरी 32.9 और बजौरा 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3–4 दिनों के दौरान दिन में धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.