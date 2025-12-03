Advertisement
शीतकालीन सत्र का छठा दिन: जयराम ठाकुर का तीखा हमला—“सुख सरकार के 3 साल फेल, कानून-व्यवस्था बिगड़ी”

जयराम ठाकुर ने शीतकालीन सत्र के छठे दिन सुख सरकार पर बड़ा हमला बोला. कानून-व्यवस्था, नशा, और धारा 118 संशोधन पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 03, 2025, 04:28 PM IST

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के छठे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जी पंजाब-हरियाणा-हिमाचल से बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू सरकार पर बड़ा हमला बोला.

“व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार, लेकिन 3 साल निराशाजनक”
जयराम ठाकुर ने कहा कि ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के नारे के साथ बनी सुख सरकार के तीन साल पूरी तरह निराशाजनक रहे हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति सुधारने में नाकाम रही है.

11 दिसंबर के जश्न पर सवाल
उन्होंने कहा कि मंडी में 11 दिसंबर को जश्न मनाने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रदेश इस समय हर मोर्चे पर संकटों का सामना कर रहा है.

कानून-व्यवस्था पर तीखी टिप्पणियां
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोज़ गोलीकांड और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कानून-व्यवस्था को संभालने में “पूरी तरह फेल” हो चुकी है.

नशे पर नाकामी का आरोप
चित्ते समेत बढ़ते नशे को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि नशा रोकने में सरकार की “नालायकी” साफ दिख रही है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है.

धारा 118 का विवाद
सबसे बड़ा मुद्दा धारा 118 में संशोधन का रहा.
जयराम ठाकुर बोले— “जब हम सत्ता में थे और कुछ संशोधन करना चाहते थे, तब कांग्रेस विधायक विरोध करते थे. आज वही लोग बदलाव कर रहे हैं. यह विपक्ष को मंजूर नहीं."

“1.24 लाख लोग बेघर होने की कगार पर”
अवैध कब्जों को नियमित करने के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि हिमाचल के 1,24,000 से अधिक लोग बेघर होने की स्थिति में हैं.
उन्होंने सरकार को सलाह दी कि सुप्रीम कोर्ट में शीर्ष वकीलों की टीम खड़ी कर लोगों के हितों की रक्षा करे.

कांग्रेस के नए अध्यक्ष पर तंज
हिमाचल कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार पर जयराम ठाकुर ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि उन्हें “गलत समय पर अध्यक्ष पद मिला है” और आगे की राह आसान नहीं होगी.

4 दिसंबर को भाजपा का महा प्रदर्शन
उन्होंने बताया कि धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में 4 दिसंबर को भाजपा का सरकार विरोधी महा प्रदर्शन होगा.
जयराम ठाकुर के अनुसार, “तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोला जाएगा.”

TAGS

Dharamshala Newhimachal Assembly winter sessionJai Ram ThakurHimnachal Pradesh

