हिमाचल शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन: विपक्ष का सरकार पर युवा-विरोधी नीतियों का आरोप

Himachal Assembly Winter Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पांचवां दिन विपक्ष के कड़े विरोध और प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और उसे ‘युवा-विरोधी’ करार देते हुए सड़क से लेकर सदन तक घेरने की चेतावनी दी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावों के दौरान प्रत्येक वर्ष एक लाख नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन तीन साल बीतने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार को लेकर युवाओं में भारी निराशा है और सरकार अपने ही चुनावी संकल्पों से पीछे हटती नजर आ रही है.

सदन के बाहर के इस विरोध प्रदर्शन के चलते अंदर की कार्यवाही भी टकरावपूर्ण माहौल में शुरू होने की आशंका जताई गई है.