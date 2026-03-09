PM मोदी से संवाद कर लौटे हिमाचली युवा, बोले—केंद्रीय बजट 2026 में दिखी हमारे आइडियाज की झलक

Dharamshala News: केंद्र सरकार के विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर लौटे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए. उनका कहना है कि केंद्र सरकार के हालिया बजट में उन विचारों और सुझावों की झलक दिखाई देती है, जो देशभर से आए युवाओं ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के साथ साझा किए थे.

इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित युवाओं ने भाग लिया और नवाचार, रोजगार, उद्यमिता तथा नीति निर्माण से जुड़े अपने सुझाव प्रधानमंत्री के सामने रखे. हिमाचल से शामिल हुए युवाओं सचिन कोरला और नितिन शर्मा ने भी अपने विचार साझा करते हुए बताया कि इस पहल ने युवाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया से सीधे जोड़ने का अवसर दिया.

नितिन शर्मा ने किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा नामांकित मॉडरेटर नितिन शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयोजित ‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम के लिए भी चुने गए थे.

नितिन के अनुसार, विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 के दौरान युवाओं द्वारा रखे गए सुझावों और विचारों को केंद्रीय बजट 2026 में स्थान मिला है. उनका कहना है कि जब युवाओं के विचार नीति निर्माण का हिस्सा बनते हैं, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत होता है. उन्होंने इसे इस बात का प्रमाण बताया कि सरकार युवाओं की आवाज को महत्व दे रही है.

सामाजिक उद्यमिता में पहचान बना चुके हैं सचिन कोरला

कार्यक्रम में शामिल दूसरे युवा सचिन कोरला सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम बन चुके हैं. वह उद्यमवेल के संस्थापक और सीईओ हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं.

सचिन को रेक्स कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है और उन्होंने विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है. उनकी सफलता की कहानी न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर भी प्रदर्शित की जा चुकी है.

उन्होंने बताया कि ओएनडीसी (ONDC) प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण और महिला उद्यमियों को डिजिटल बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे छोटे उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं.

युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया प्रेरित

सचिन कोरला ने युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं और इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है, जिससे वे अपने व्यवसायिक विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं.

उनका मानना है कि यदि युवा सरकारी योजनाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही तरीके से उपयोग करें, तो वे रोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकते हैं.