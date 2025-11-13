Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2999951
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

लवी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों का जलवा, अनुज शर्मा और रमना भारती ने बांधा समा

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर की दूसरी सांस्कृतिक संध्या मे हिमाचली पहाड़ी कलाकारों ने खूब समा बांधा। हिमाचल के विभिन्न ज़िलों से आये कलाकारों ने हिमाचली संगीत को एक मंच पर परोसते हुए सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाया

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 13, 2025, 10:59 AM IST

Trending Photos

लवी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों का जलवा, अनुज शर्मा और रमना भारती ने बांधा समा

Kinnaur News: अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस मौके पर प्रदेशभर से आए कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर के विधायक नंद लाल, जिन्होंने मेले की ऐतिहासिकता और लोक संस्कृति को संजोए रखने के प्रयासों की सराहना की.

मुख्य अतिथि का स्वागत मेला कमेटी के सचिव एवं एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने हिमाचली परंपरा अनुसार टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर किया.

सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध कलाकार डिम्पल ठाकुर, पाल सिंह, बीरबल किन्नौरा, रमना भारती और इंडियन आइडल फेम अनुज शर्मा ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पंडाल में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. उनके गीतों और सुरों ने हिमाचली लोकसंस्कृति की झलक पेश की.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले हिमाचल के विभिन्न जिलों से आए उभरते कलाकारों ने अपनी लोकधुनों और नृत्य प्रस्तुतियों से मंच पर रंग जमा दिया. स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने भी मनमोहक प्रस्तुतियों के जरिए माहौल को उत्सवमय बना दिया.

मुख्य अतिथि नंद लाल ने कहा कि लवी मेला न सिर्फ व्यापार और लोकसंस्कृति का संगम है, बल्कि यह सामाजिक एकता और परंपरा को जोड़ने वाला उत्सव है, जो पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है.

TAGS

lavi fairkinnaur newsHimachal news

Trending news

delhi blast video
Delhi Blast: ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਉਮਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Video ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
kangana ranaut
ਬੁਰੀ ਫਸੀ Kangana Ranaut, ਅਦਾਲਾਤ ਵਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
punjab weather
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੇਗਾ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਰਾਤ ​​ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 7 ਡਿਗਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ
Amritsar encounter
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇੱਕ ਜਖਮੀ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਨਵੰਬਰ 2025
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Mann Government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Delhi blast
Delhi Blast: ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ Sindoor Part-2?
fazilka news
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੈਡ ਅਲਰਟ ਦੌਰਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਬੂ
Vastu Tips For Home
Vastu Tips: ਘਰ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ