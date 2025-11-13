लवी मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों का जलवा, अनुज शर्मा और रमना भारती ने बांधा समा

अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर की दूसरी सांस्कृतिक संध्या मे हिमाचली पहाड़ी कलाकारों ने खूब समा बांधा। हिमाचल के विभिन्न ज़िलों से आये कलाकारों ने हिमाचली संगीत को एक मंच पर परोसते हुए सांस्कृतिक विविधता को भी दर्शाया
Kinnaur News: अंतरराष्ट्रीय लवी मेला रामपुर की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. इस मौके पर प्रदेशभर से आए कलाकारों ने पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं रामपुर के विधायक नंद लाल, जिन्होंने मेले की ऐतिहासिकता और लोक संस्कृति को संजोए रखने के प्रयासों की सराहना की.
मुख्य अतिथि का स्वागत मेला कमेटी के सचिव एवं एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने हिमाचली परंपरा अनुसार टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर किया.
सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध कलाकार डिम्पल ठाकुर, पाल सिंह, बीरबल किन्नौरा, रमना भारती और इंडियन आइडल फेम अनुज शर्मा ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पंडाल में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. उनके गीतों और सुरों ने हिमाचली लोकसंस्कृति की झलक पेश की.
इससे पहले हिमाचल के विभिन्न जिलों से आए उभरते कलाकारों ने अपनी लोकधुनों और नृत्य प्रस्तुतियों से मंच पर रंग जमा दिया. स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं ने भी मनमोहक प्रस्तुतियों के जरिए माहौल को उत्सवमय बना दिया.
मुख्य अतिथि नंद लाल ने कहा कि लवी मेला न सिर्फ व्यापार और लोकसंस्कृति का संगम है, बल्कि यह सामाजिक एकता और परंपरा को जोड़ने वाला उत्सव है, जो पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है.