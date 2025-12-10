Himachali Siddu: सर्दियों में एनर्जी बढ़ाने वाला पावरफुल फूड, जानें बनाने का आसान तरीका

Himachali Siddu: अगर आप कुछ हटकर और हेल्दी ट्राई करना चाहते हैं, तो हिमाचल की पारंपरिक डिश सिड्डू एक बेहतरीन विकल्प है. सर्दियों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली यह रेसिपी अब दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में भी काफी लोकप्रिय हो चुकी है. खास बात यह है कि इसे तला नहीं जाता, बल्कि भाप में पकाया जाता है, जिससे यह ज्यादा हेल्दी और एनर्जी से भरपूर बनता है. आइए जानते हैं दाल वाले सिड्डू बनाने का आसान तरीका.

सिड्डू बनाने के लिए सामग्री

गेहूं का आटा – 2 कप

खमीर – 1 छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

उड़द दाल – आधा कप

घी – 2-3 चम्मच

पानी – आवश्यकतानुसार

स्टफिंग के लिए सामग्री

उड़द दाल – 1/2 कप

प्याज – 1 बारीक कटी हुई

हरी मिर्च – 2-3

अदरक – 1 इंच टुकड़ा

हरा धनिया – बारीक कटा

हींग – चुटकीभर

हल्दी पाउडर – 1/2 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

धनिया पाउडर – 1/2 चम्मच

नमक – स्वादानुसार

सिड्डू बनाने की विधि

स्टेप 1:

एक बर्तन में आटा, नमक और खमीर मिलाएं। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. इसे ढककर लगभग 1 घंटे के लिए रख दें, ताकि आटा फूल जाए.

स्टेप 2:

उड़द दाल को 7-8 घंटे या रातभर भिगो दें. इसके बाद पैन में थोड़ा सा तेल गर्म कर प्याज, हरी मिर्च, अदरक डालकर हल्का भूनें. अब इसमें मसाले और हरा धनिया डालकर मिलाएं. फिर इस मिश्रण को दाल के साथ पीस लें और ठंडा होने दें.

स्टेप 3:

तैयार आटे की लोइयां बनाएं और उन्हें बेल लें. बीच में दाल की स्टफिंग रखें और गुझिया की तरह अच्छे से बंद कर दें.

स्टेप 4:

स्टीमर में पानी गर्म करें और सिड्डू को स्टीमिंग प्लेट पर रखकर 15-20 मिनट तक पकाएं. पक जाने के बाद ऊपर से थोड़ा घी लगाएं और चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें.

इस तरह आप घर पर ही हिमाचल की पारंपरिक दाल वाले सिड्डू तैयार कर सकते हैं, जो स्वाद और सेहत – दोनों का खजाना हैं.