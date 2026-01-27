हिमुंडा जमीन मामला: विजिलेंस FIR के बाद सियासी घमासान, कांग्रेस–BJP आमने-सामने

Una News: हिमाचल प्रदेश में हिमुंडा द्वारा आवासीय कॉलोनी निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर सियासत तेज हो गई है. ऊना जिले की हरोली विधानसभा में जमीन खरीद से जुड़े कथित घोटाले की आशंका के चलते विजिलेंस विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई हैं.

इस मामले को लेकर भाजपा प्रवक्ता और हरोली से तीन बार चुनाव लड़ चुके प्रो. रामकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

“जमीन के दाम कांग्रेस सरकार में तय हुए” — भाजपा का आरोप

प्रो. रामकुमार ने कहा कि वर्ष 2013-14 में, जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और मुकेश अग्निहोत्री मंत्री थे, उसी दौरान हिमुंडा द्वारा आवासीय कॉलोनी के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई थी.

उन्होंने दावा किया कि तीन-चार साल बाद दो जमीन के टुकड़े फाइनल किए गए, जिनमें एक का रेट ₹5 लाख प्रति कनाल और दूसरे का ₹4 लाख 11 हजार प्रति कनाल तय हुआ.

भाजपा प्रवक्ता का आरोप है कि जमीन की डील और दाम तय होने की प्रक्रिया पूरी तरह कांग्रेस शासनकाल में हुई, जबकि भाजपा सरकार के दौरान न तो कोई नई जमीन खरीदी गई और न ही रेट तय किए गए.

“भुगतान भाजपा और मौजूदा कांग्रेस सरकार में हुआ”

रामकुमार ने कहा कि भाजपा सरकार के समय जमीन का भुगतान शुरू हुआ और मौजूदा सुक्खू सरकार के कार्यकाल में भी उसी जमीन का भुगतान किया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन की खरीद और रेट फाइनल हो रहे थे, तब कांग्रेस नेताओं ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई.

उन्होंने यह भी कहा कि विजिलेंस द्वारा एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता अब बयानबाजी कर रहे हैं, जो राजनीतिक बचाव की कोशिश लगती है.

ड्रग पार्क का उदाहरण देकर कांग्रेस पर निशाना

भाजपा प्रवक्ता ने जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि हरोली में बल्क ड्रग पार्क के लिए 1400 एकड़ जमीन किसानों से ₹1 लाख प्रति कनाल के हिसाब से खरीदी गई और पूरी प्रक्रिया 10 दिनों के भीतर बिना किसी दलाल के पूरी कर ली गई थी.

उन्होंने आरोप लगाया कि हिमुंडा जमीन खरीद में चार साल का समय लगा, जो अपने-आप में कई सवाल खड़े करता है.

निष्पक्ष जांच की मांग

रामकुमार ने कहा कि भाजपा इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करती है, ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके. उन्होंने कांग्रेस नेताओं से सवाल किया कि जब वे विपक्ष में थे और भुगतान भाजपा सरकार में हुआ, तब उन्होंने कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई.

फिलहाल विजिलेंस विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है और एफआईआर के बाद हिमाचल की राजनीति में यह मुद्दा और गर्माता नजर आ रहा है.