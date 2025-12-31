सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति पर फैसला करे PWD: हिमाचल हाईकोर्ट का निर्देश

Shimla News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया है कि कार्यकारी अभियंता (Executive Engineer) पद पर पदोन्नति से संबंधित लंबित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 से पहले पूरा किया जाए, ताकि पात्र अधिकारी को सेवानिवृत्ति से पहले नुकसान न उठाना पड़े.

यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने PWD के सहायक अभियंता धरम चंद शर्मा की याचिका स्वीकार करते हुए पारित किया. याचिकाकर्ता ने विभाग द्वारा उनकी पदोन्नति फाइल को लंबित रखने के फैसले को चुनौती दी थी, जबकि वे नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए योग्य थे.

विभाग की दलील खारिज

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने आठ वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूरी कर ली है और विभागीय परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं. इसके बावजूद, डिप्लोमा होल्डर सहायक अभियंताओं के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत कोटा के तहत अक्टूबर और नवंबर 2025 में हुई DPC बैठकों में उनके मामले पर विचार नहीं किया गया.

विभाग ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता से वरिष्ठ अभियंताओं के आठ वर्ष पूरे न होने के कारण पदोन्नति नहीं की जा सकती. हालांकि, हाईकोर्ट ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों की समीक्षा के बाद विभाग की इस व्याख्या को गलत ठहराया.

वरिष्ठों के 8 साल पूरे होने का इंतजार जरूरी नहीं

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई कनिष्ठ अधिकारी सेवा अवधि के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र हो जाता है, तो उससे वरिष्ठ अधिकारी भी कम से कम तीन वर्ष की अनिवार्य सेवा पूरी करने पर पदोन्नति के लिए विचार योग्य माने जाएंगे, भले ही उनके आठ वर्ष पूरे न हुए हों.

कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता से वरिष्ठ छह अधिकारी पहले ही तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं और इसलिए उन्हें भी याचिकाकर्ता के साथ, लेकिन उनसे ऊपर रखते हुए, पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है.

31 दिसंबर तक DPC पूरी करने का आदेश

याचिकाकर्ता की 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 30 अक्टूबर और 4 नवंबर 2025 को शुरू की गई DPC प्रक्रिया को उनकी सेवानिवृत्ति से पहले तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए.

इस मामले में याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2026 को अनुपालन रिपोर्ट के लिए अगली सुनवाई तय की है.