झंडूता के कोटलू में एचपी शिवा प्रोजेक्ट से किसानों को बंपर फायदा, अमरूद क्लस्टर से लाखों की कमाई

Bilaspur News: बिलासपुर जिला के झंडूता उपमंडल के कोटलू गांव में एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत विकसित अमरूद क्लस्टर किसानों और बागवानों के लिए वरदान बन गया है. एक हेक्टेयर भूमि पर तैयार किए गए इस क्लस्टर ने किसानों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है और पारंपरिक खेती की तुलना में बेहतर आर्थिक लाभ दिया है.

500 ग्राम तक वजन वाले अमरूद, लाखों की आय

क्लस्टर से जुड़े किसानों अविनेश कुमार और प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस सीजन में उनके अमरूदों का वजन अधिकतम 500 ग्राम तक रहा. उन्होंने लगभग 1 लाख रुपये के अमरूद बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया. किसानों का कहना है कि प्रोजेक्ट से तकनीकी जानकारी, बेहतर पौधे और आधुनिक खेती पद्धति मिलने से उत्पादन कई गुना बढ़ गया है.

इस क्लस्टर से राकेश कुमार, अविनेश कुमार, सुभाष, रेखा शर्मा, केशवानंद और प्रशांत सहित कई किसान जुड़े हुए हैं और सभी को लाभ मिल रहा है.

एचपी शिवा प्रोजेक्ट से बढ़ी उत्पादकता

एचपी शिवा प्रोजेक्ट के तहत उन्नत किस्म के अमरूद के पौधे लगाए गए हैं, जिससे फल की गुणवत्ता और पैदावार में लगातार सुधार हुआ है. किसानों को

-तकनीकी मार्गदर्शन,

-सिंचाई सुविधाएं और

-बाजार उपलब्धता

जैसी जरूरी सहायता भी प्रदान की जा रही है.

अन्य किसान भी हो रहे प्रेरित

स्थानीय किसानों का कहना है कि अमरूद क्लस्टर ने उनकी आय बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्र में बागवानी को नई दिशा दी है. प्रोजेक्ट की सफलता देखकर आसपास के गांवों के किसान भी अमरूद की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं.