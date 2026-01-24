Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3085115
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

एचपीटीडीसी चेयरमैन आरएस बाली ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी

HPTDC Electric Vehicles : हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. हिमाचल टूरिज़्म कॉर्पोरेशन भी राज्य सरकार के इस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 08:14 PM IST

Trending Photos

एचपीटीडीसी चेयरमैन आरएस बाली ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी

HPTDC Electric Vehicles (संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. हिमाचल टूरिज़्म कॉर्पोरेशन भी राज्य सरकार के इस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है. एचपीटीडीसी ने आज बैटरी से चलने वाली पांच इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कैबिनेट मंत्री रैंक चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली ने हरी झंडी दिखाई, जो पर्यटकों की सुविधा के लिए इस्तेमाल होंगी.

छह सीट वाली गाड़ियों की अधिकतम गति 25 किमी/घंटा है। एक बार चार्ज करने पर ये लगभग 60 किमी तक चल सकती हैं. यह इलेक्ट्रिक गाड़ियां द पैलेस चैल, टीए बड पालमपुर, देवदार खज्जियार और न्यू रोस कॉमन कसौली में इस्तेमाल होंगी. यह वाहन न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होंगे, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे.

यह भी पढ़ें: Himachal Weather: हिमाचल में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड! शिमला–कुफरी में 1 फीट बर्फ, जानें तजा मौसम अपडेट

Add Zee News as a Preferred Source

एचपीटीडीसी चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमण को लागू करना है. यह हिमाचल प्रदेश की हरित और स्वच्छ पर्यावरण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: Kullu Bomb Threat: कुल्लू कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, परिसर करवाया खाली

 

TAGS

HPTDC Electric VehiclesChairman RS Balihindi news

Trending news

China Door death Samrala
ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਧਰਨਾ
SYL issue
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
mansa murder
ਸਾਬਕਾ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਣੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ
Kullu News
बर्फबारी के बाद खुलने लगी सड़कें! मनाली में सिर्फ 4×4 वाहनों को इजाज़त
Sajjan Kumar
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ-ਬੱਲੀਏਵਾਲ
PM Narendra Modi
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 18ਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ
National Girl Child Day
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
Chamba News
पहाड़ी पर वीडियो बनाने निकले दो युवक लापता, ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी
Shiromani Akali Dal
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
Bangladesh out of T20 World Cup
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ; ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਂਟਰੀ