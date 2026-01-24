एचपीटीडीसी चेयरमैन आरएस बाली ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी

HPTDC Electric Vehicles (संदीप सिंह): हिमाचल प्रदेश हरित ऊर्जा राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. हिमाचल टूरिज़्म कॉर्पोरेशन भी राज्य सरकार के इस प्रयास में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है. एचपीटीडीसी ने आज बैटरी से चलने वाली पांच इलेक्ट्रिक गाड़ियों को कैबिनेट मंत्री रैंक चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली ने हरी झंडी दिखाई, जो पर्यटकों की सुविधा के लिए इस्तेमाल होंगी.

छह सीट वाली गाड़ियों की अधिकतम गति 25 किमी/घंटा है। एक बार चार्ज करने पर ये लगभग 60 किमी तक चल सकती हैं. यह इलेक्ट्रिक गाड़ियां द पैलेस चैल, टीए बड पालमपुर, देवदार खज्जियार और न्यू रोस कॉमन कसौली में इस्तेमाल होंगी. यह वाहन न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होंगे, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे.

एचपीटीडीसी चेयरमैन रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमण को लागू करना है. यह हिमाचल प्रदेश की हरित और स्वच्छ पर्यावरण नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

