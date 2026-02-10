पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए HPTDC और IRCTC में समझौता, मिलेंगे कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेज

Himachal News: हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और निगम की आय में वृद्धि के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समझौता किया गया है. इस रणनीतिक सहयोग के तहत दोनों संस्थान मिलकर देशभर के पर्यटकों को सुविधाजनक, किफायती और सुव्यवस्थित यात्रा अनुभव प्रदान करेंगे.

इस साझेदारी के अंतर्गत कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेज तैयार किए जाएंगे, जिनमें रेल यात्रा, ठहरने की सुविधा और अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं शामिल होंगी. इससे पर्यटकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने में आसानी होगी और उन्हें अलग-अलग बुकिंग की झंझट से भी राहत मिलेगी.

रेल यात्रा और होटल सुविधा एक ही पैकेज में

इस पहल के जरिए पर्यटक रेल यात्रा के साथ HPTDC होटलों में ठहराव सहित एकीकृत पैकेज का लाभ उठा सकेंगे. इससे न केवल यात्रा की योजना बनाना आसान होगा, बल्कि लागत में भी बचत होगी. साथ ही यह व्यवस्था लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और पर्यटकों को भरोसेमंद व मानकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

निजी कंपनियों से मुकाबले को मिलेगी मजबूती

IRCTC के व्यापक नेटवर्क और अखिल भारतीय पहुंच का लाभ उठाकर HPTDC को पैन-इंडिया स्तर पर पहचान मिलेगी. इससे निगम निजी टूर ऑपरेटर्स के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा. इस सहयोग से HPTDC होटलों की ऑक्यूपेंसी बढ़ने और उपलब्ध बुनियादी ढांचे के बेहतर उपयोग की भी उम्मीद है.

राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा बल

यह समझौता सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को एक सुलभ, किफायती और सुव्यवस्थित पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि, रोजगार सृजन और राज्य की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलने की संभावना है.

10 फरवरी को हुआ MoU पर हस्ताक्षर

HPTDC और IRCTC के बीच यह समझौता ज्ञापन (MoU) 10 फरवरी को औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया, जिससे निकट भविष्य में इन कस्टमाइज्ड ट्रैवल पैकेजों की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया है.