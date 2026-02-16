फर्जी प्रमाणपत्रों से HPU में मिली नौकरी, सहायक प्रोफेसर के खिलाफ FIR दर्ज

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में फर्जी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के आधार पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला सामने आया है. दस्तावेजों के सत्यापन में गड़बड़ी मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कैसे खुला मामला?

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ज्ञान सिंह सागर ने पुलिस थाना बालूगंज में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, लोक प्रशासन विभाग में कार्यरत एक सहायक प्रोफेसर को 28 सितंबर 2024 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था. नियुक्ति के दौरान संबंधित व्यक्ति ने अपने शैक्षणिक दस्तावेज जमा कराए थे, जिनमें स्कूल शिक्षा बोर्ड के प्रमाणपत्र भी शामिल थे.

18 फरवरी 2025 को नियमित प्रक्रिया के तहत इन दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराया गया. जांच में सामने आया कि प्रस्तुत किए गए स्कूल स्तर के प्रमाणपत्र फर्जी हैं और बोर्ड के रिकॉर्ड में उनका कोई विवरण नहीं है.

पुलिस जांच शुरू

प्रारंभिक जांच के बाद विश्वविद्यालय ने मामला पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 336(2), 336(3) और 340(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि फर्जी प्रमाणपत्र किस स्तर पर तैयार किए गए, क्या नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं चूक हुई और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति या एजेंसी की भूमिका भी शामिल है.

फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.