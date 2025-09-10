हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करेगा HPU आपदा केंद्र, अर्ली वॉर्निंग सिस्टम पर जोर

Shimla News: हिमाचल में लगातार बढ़ रही प्राकृतिक आपदाओं ने सभी को चिंता में डाल दिया है. इन्हीं हालात से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) में 22 जुलाई 2025 को आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई. इस केंद्र का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में होने वाली आपदाओं का अध्ययन कर प्रभावी रणनीति विकसित करना है.

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महावीर सिंह ने कहा कि इनसे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना है. यह केंद्र आपदा को कम करने और उससे बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लैब स्थापित करने पर काम कर रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा.

HPU आपदा केंद्र ने NGI के साथ 5 सितंबर को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि आपदा का पूर्वानुमान लगाया जा सके. इसके अलावा, इटली की पडोवा यूनिवर्सिटी के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं. केंद्र ज्योमपिंग और NDMA/SDMA के साथ भी करार कर रहा है और चार जिलों मंडी, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा में काम शुरू कर दिया गया है.

आपदा केंद्र का लक्ष्य अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करना है, जो विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी देन होगी. इसके लिए नॉर्वे और इटली और देश के विशेषज्ञों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित की जाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में फिर आपदा का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तैयारी और जागरूकता बहुत जरूरी है.