HRTC Bus Accident: देहरादून में गहरी खाई में गिरी हिमाचल रोडवेज बस; 30 घायल, 3 की मौत

Himachal Bus Accident: चौपाल-पांवटा साहिब मार्ग पर एक एचआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तीन लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं। हादसा हिमाचल और उत्तराखंड सीमा के पास जुसुई खड्ड में हुआ.
Trending Photos
HRTC Bus Accident: उत्तराखंड के देहरादून जनपद के कालसी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. हिमाचल रोडवेज की एक बस, जो नेरवा से पोंटा साहिब जा रही थी, क्वानू के पास नियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.
बस में कितने यात्री थे
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस में 30 से अधिक यात्री सवार थे. हादसे के वक्त यात्रियों में दहशत और चीख-पुकार का माहौल था.
मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन
सूचना मिलते ही SDRF सेनानायक श्री अर्पण यदुवंशी के निर्देश पर डाकपत्थर, चकराता, मोरी और त्यूणी पोस्ट से SDRF की टीमें राहत एवं बचाव कार्य के लिए तुरंत मौके पर रवाना हुईं.
स्थानीय कालसी थाना पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं.
खाई गहरी होने के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बना हुआ है.
मृतक और बचाव
रेस्क्यू टीम ने 2 महिला और 1 पुरुष का शव खाई से बाहर निकाला है. रेस्क्यू अभियान जारी है और अधिक जानकारियों का इंतजार है.
हादसे की जानकारी
बस कालसी से विकासनगर होते हुए पोंटा साहिब जा रही थी। हादसे की वजह अनियंत्रित वाहन बताई जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया है कि राहत और बचाव कार्य में सहयोग करें और खाई के पास न जमा हों.
अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ