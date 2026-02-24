धर्मशाला से चिंतपूर्णी तक दौड़ी इलेक्ट्रिक बस! पहाड़ों पर सफल ट्रायल के बाद जल्द शुरू होगी नई सेवा

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने धर्मशाला से चिंतपूर्णी धार्मिक स्थल के बीच इलेक्ट्रिक बस का सफल परीक्षण किया. इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चड्डा और प्रबंधक साहिल कपूर स्वयं बस में मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी.

पहाड़ी मार्ग पर क्षमता की कड़ी जांच

परीक्षण को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया. बस की मजबूती और पहाड़ी चढ़ाई पर प्रदर्शन को परखने के लिए उसमें रेत से भरी बोरियां रखकर भार क्षमता का आकलन किया गया. बस धर्मशाला से निर्धारित मार्ग पार करते हुए सफलतापूर्वक चिंतपूर्णी पहुंची. अधिकारियों ने इसे निगम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

प्रदूषण मुक्त और आधुनिक सुविधाओं से लैस

अधिकारियों के अनुसार यह बस अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है. डीजल बसों की तुलना में इसमें इंजन का शोर और कंपन नहीं होता, जिससे सफर अधिक शांत और सुखद बनता है.

बस पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है, जिससे प्रदेश की स्वच्छ हवा को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसे विशेष रूप से पहाड़ी ढलानों के अनुरूप डिजाइन किया गया है.

कम खर्च, अधिक लाभ

बिजली से संचालित होने के कारण इस बस का संचालन खर्च डीजल बसों की तुलना में कम है. इससे निगम को आर्थिक लाभ होने की संभावना है और लंबे समय में ईंधन खर्च में उल्लेखनीय बचत होगी.

जल्द शुरू हो सकती है नियमित सेवा

सफल परीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मशाला-चिंतपूर्णी मार्ग पर जल्द ही आम यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी. इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को किफायती, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का विकल्प मिलेगा.