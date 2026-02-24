Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3121136
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

धर्मशाला से चिंतपूर्णी तक दौड़ी इलेक्ट्रिक बस! पहाड़ों पर सफल ट्रायल के बाद जल्द शुरू होगी नई सेवा

धर्मशाला-चिंतपूर्णी मार्ग पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बस का सफल परीक्षण किया गया. पहाड़ी रास्तों पर लोड क्षमता और सुरक्षा मानकों की जांच के बाद जल्द ही नियमित सेवा शुरू होने की संभावना है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 24, 2026, 04:01 PM IST

Trending Photos

धर्मशाला से चिंतपूर्णी तक दौड़ी इलेक्ट्रिक बस! पहाड़ों पर सफल ट्रायल के बाद जल्द शुरू होगी नई सेवा

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश को हरित राज्य बनाने की दिशा में एक और अहम पहल करते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने धर्मशाला से चिंतपूर्णी धार्मिक स्थल के बीच इलेक्ट्रिक बस का सफल परीक्षण किया. इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज चड्डा और प्रबंधक साहिल कपूर स्वयं बस में मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी.

पहाड़ी मार्ग पर क्षमता की कड़ी जांच
परीक्षण को वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया गया. बस की मजबूती और पहाड़ी चढ़ाई पर प्रदर्शन को परखने के लिए उसमें रेत से भरी बोरियां रखकर भार क्षमता का आकलन किया गया. बस धर्मशाला से निर्धारित मार्ग पार करते हुए सफलतापूर्वक चिंतपूर्णी पहुंची. अधिकारियों ने इसे निगम के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया.

प्रदूषण मुक्त और आधुनिक सुविधाओं से लैस
अधिकारियों के अनुसार यह बस अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित है और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव देती है. डीजल बसों की तुलना में इसमें इंजन का शोर और कंपन नहीं होता, जिससे सफर अधिक शांत और सुखद बनता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बस पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है, जिससे प्रदेश की स्वच्छ हवा को संरक्षित रखने में मदद मिलेगी. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसे विशेष रूप से पहाड़ी ढलानों के अनुरूप डिजाइन किया गया है.

कम खर्च, अधिक लाभ
बिजली से संचालित होने के कारण इस बस का संचालन खर्च डीजल बसों की तुलना में कम है. इससे निगम को आर्थिक लाभ होने की संभावना है और लंबे समय में ईंधन खर्च में उल्लेखनीय बचत होगी.

जल्द शुरू हो सकती है नियमित सेवा
सफल परीक्षण के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि धर्मशाला-चिंतपूर्णी मार्ग पर जल्द ही आम यात्रियों के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी. इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय यात्रियों को किफायती, आरामदायक और पर्यावरण अनुकूल यात्रा का विकल्प मिलेगा.

TAGS

dharamshala newsHRTCHimachal Prafesh

Trending news

Punjab and Haryana High Court
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
Shiromani Akali Dal
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Kotkapura extortion case
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੋਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Moga Migrant Workers Attack
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੋਂ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਬਰਾਮਦ
Moga crime News
ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ
Kapurthala news
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਸਾਵਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ICU
ਮੌਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ? ICU ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
Adia Police Post Attack
ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਏਐਸਆਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
Kangra news
Anurag Thakur का राहुल गांधी पर तीखा निशाना, बोले– देश से मांगें माफी
Himahcal Drug Case
स्वारघाट में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 2 किलो 317 ग्राम चरस सहित चार गिरफ्तार