28 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान हड़ताल करेंगे HRTC पेंशनर्स, अब तक नहीं मिली अक्टूबर की पेंशन

26 नंवबर से धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है. प्रदेश के पेंशनर्स अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन का मन बना चुके हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 23, 2025, 01:45 PM IST

Bilaspur News: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के पेंशनर्स को 23 नवंबर तक भी अक्टूबर माह की पेंशन नहीं मिली है. करीब 8,500 पेंशनर्स इस देरी से नाराज हैं और इसे पेंशन रूल 1972 का उल्लंघन मान रहे हैं. हिमाचल परिवहन सेवा निवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृज लाल ठाकुर ने बताया कि सरकार द्वारा लगातार अनदेखी किए जाने के बाद पेंशनर्स अब आंदोलन तेज करने को मजबूर हो गए हैं.

26 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू हो रहे विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान HRTC, बिजली बोर्ड, शिक्षा, पुलिस व अन्य 18 संगठनों के पेंशनर्स 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 नवंबर को विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन करेंगे.

पेंशनर्स की प्रमुख मांगें:
-1-1-2016 के संशोधित वेतनमान का लंबित एरियर जारी किया जाए
-तीन साल से लंबित चिकित्सा बिलों का तुरंत भुगतान
-DA की 4% किस्त पूरी प्रदान की जाए
-हर माह की पहली तारीख को अन्य विभागों की तरह HRTC पेंशन दी जाए
-HRTC कर्मचारियों और पेंशनर्स के ₹1,200 करोड़ लंबित भुगतानों की अदायगी

ठाकुर ने कहा कि जिला मुख्यालयों पर पहले चरण के धरनों के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. यदि 28 नवंबर के प्रदर्शन के बाद भी सरकार उदासीन रहती है, तो पेंशनर्स शिमला में होने वाले ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाला ज्ञापन केंद्र सरकार को भेजेंगे.

पेंशनर्स की मांगों को संगठित रूप से उठाने के लिए विभिन्न संगठनों ने स्टेट पेंशन जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन किया है, जो आगामी रणनीति तय करेगी.

