HRTC पेंशनरों ने सरकार को दी चेतावनी, हक न मिले तो करेंगे आत्महत्या; 21 नवंबर को शिमला में प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के गोल्डन जुबली समारोह को लेकर बीते साल अक्टूबर माह में मुख्यमंत्री के द्वारा एचआरटीसी को 109 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी. लेकिन आज तक उसे घोषणा का क्या हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:35 PM IST

Kullu News: राज्य सरकार की अनदेखी से नाराज एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी अब आंदोलन के मूड में हैं. कुल्लू के ढालपुर स्थित देव सदन में आयोजित बैठक में पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद ने बड़ा फैसला लेते हुए चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो सेवानिवृत्त कर्मचारी आत्महत्या करने को मजबूर होंगे.

बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष देवराज ठाकुर ने की. उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के करीब 8,500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 1,200 करोड़ रुपये के देय भत्ते अब तक लंबित हैं. बार-बार सरकार से मांग करने के बावजूद न तो उन्हें समय पर पेंशन मिल रही है और न ही भत्तों का भुगतान किया जा रहा है.

देवराज ठाकुर ने बताया कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी की गोल्डन जुबली पर 109 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस घोषणा को अमल में नहीं लाया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि जब उपमुख्यमंत्री से इस बारे में पूछा जाता है तो वे इसे मुख्यमंत्री की घोषणा बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं. इससे साफ है कि सरकार के भीतर तालमेल की भारी कमी है और इसका खामियाजा एचआरटीसी पेंशनरों को भुगतना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा कि लगभग 9 करोड़ रुपये के मेडिकल बिल भी बकाया हैं, जबकि डीए की किस्तें भी नहीं दी जा रही हैं. इस स्थिति से पेंशनर बेहद परेशान हैं.

संगठन ने निर्णय लिया है कि 21 नवंबर को शिमला में सेवानिवृत्त कर्मचारी और उनके परिवारजन संयुक्त रूप से प्रदर्शन करेंगे. इसके साथ ही विधानसभा से लेकर पंचायत स्तर तक सरकार के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

देवराज ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना, तो अब सेवानिवृत्त कर्मचारी कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार जहां एचआरटीसी में कार्यरत कर्मचारियों को भी समय पर लाभ नहीं दे रही, वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ तो दोहरी मार हो रही है. अब पेंशनर संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे.

