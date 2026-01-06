9 जनवरी को शिमला में फिर गरजेंगे HRTC सेवानिवृत्त कर्मचारी, परिवार सहित मुख्यालय के बाहर करेंगे प्रदर्शन

Nahan News: हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारी एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. आगामी 9 जनवरी को सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने परिवारों के साथ राजधानी शिमला स्थित HRTC मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश सरकार तथा निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष जताएंगे.

नाहन में हुई संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक

HRTC संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शुक्रवार को जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित की गई, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मांगों की लगातार अनदेखी के विरोध में शिमला में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा.

सरकार और प्रबंधन पर अनदेखी के आरोप

मीडिया से बातचीत में हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कल्याण मंच के अध्यक्ष मोहन सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार और HRTC प्रबंधन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा कि धर्मशाला में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 दिनों के भीतर वार्ता के लिए बुलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन डेढ़ माह बीत जाने के बावजूद अब तक कोई बातचीत नहीं हुई.

डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान लंबित

मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों का 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) लंबे समय से लंबित है. इसके अलावा पिछले चार वर्षों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे पेंशनर्स को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

पेंशन भुगतान में भी देरी

सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें समय पर पेंशन भी नहीं मिल रही. उन्होंने बताया कि नवंबर माह की पेंशन जनवरी में जारी की गई, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि पेंशनर्स की समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है.

सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.