दिवाली पर यात्रियों की सुविधा के लिए एचआरटीसी चलाएगा हरिद्वार, दिल्ली और शिमला के लिए विशेष बसें

हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी ने सोमवार, 20 अक्टूबर को दिवाली पर हरिद्वार, दिल्ली और शिमला के लिए विशेष बसें चलाने का फैसला लिया है. जिससे कि दिवाली के मनाकर लौटने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 19, 2025, 04:43 PM IST

Dharamshala News: दिवाली के त्योहार को देखते हुए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने यात्रियों की सुविधा के लिए हरिद्वार, दिल्ली और शिमला के लिए विशेष बसें चलाने का फैसला लिया है. यह निर्णय 20 अक्टूबर, सोमवार को लिया गया, ताकि त्योहार मनाने के बाद लौटने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधक पंकज चड्ढा ने धर्मशाला में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली के दिन शाम 5 बजे के बाद सभी स्थानीय और लंबी दूरी की नियमित बस सेवाएं बंद कर दी जाएंगी. लेकिन दिल्ली, हरिद्वार और शिमला जैसे प्रमुख शहरों के लिए विशेष रूट तैयार किए गए हैं.

इन विशेष बसों के रूट इस प्रकार हैं:
-जोगेंद्रनगर से हरिद्वार के लिए बस दोपहर 2:50 बजे चलेगी, जो बैजनाथ, पालमपुर, नगरोटा बगवां और कांगड़ा होते हुए जाएगी.
-धर्मशाला से हरिद्वार के लिए एक अन्य बस शाम 5 बजे रवाना होगी और 6 बजे कांगड़ा पहुंचेगी. दोनों रूट्स से यात्रियों की संख्या के अनुसार बसों को मिलाकर एक बस भेजी जाएगी.
-बैजनाथ डिपो से दिल्ली के लिए हिमधारा सेवा के अंतर्गत रात 9 बजे बस रवाना होगी, जो 10:50 बजे कांगड़ा पहुंचेगी, जहां से धर्मशाला की सवारियों को जोड़कर दिल्ली भेजा जाएगा.
-धर्मशाला से शिमला के लिए रात 10 बजे विशेष बस चलाई जाएगी.
-चंबा डिपो से एक बस वाया पठानकोट दिल्ली और दूसरी चंबा से शिमला भेजी जाएगी.

पंकज चड्ढा ने यह भी बताया कि 17 अक्टूबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से कुल 38 विशेष बसें हिमाचल पहुंचीं — चंडीगढ़ से 25, दिल्ली से 12 और बद्दी से 1 बस. वहीं शनिवार को 60 बसें, और रविवार, 19 अक्टूबर को भी तीनों स्थानों से विशेष बसों का संचालन हुआ.

दिवाली के बाद भी वापसी के लिए विशेष बसें उपलब्ध रहेंगी, ताकि यात्रियों को किसी भी दिशा में आवाजाही में परेशानी न हो. एचआरटीसी यात्रियों से अनुरोध कर रहा है कि वे निर्धारित समय पर बस अड्डों पर पहुंचें और टिकट की अग्रिम बुकिंग कराएं.

