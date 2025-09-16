पुलिस-वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया नूरपुर वन मंडल में अवैध खैर लकड़ी का बड़ा जखीरा

Nurpur News: नूरपुर वन मंडल की बीट टटल के अंतर्गत खैर की अवैध कटान माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. रेंज ऑफिसर जगजीत चावला के नेतृत्व में मिली गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम पंचायत बेही पठियार के ककड़ोह गांव में छापेमारी कर खैर की लकड़ी का बड़ा जखीरा बरामद किया.

बरामदगी की मुख्य बातें:

-घर के अंदर बड़ी-बड़ी पेटियों और ड्रमों में छिपाकर रखे गए खैर के अवैध मौच्छे पाए गए.

-गौशाला के अंदर और छत पर भी छिली हुई खैर की लकड़ी का स्टॉक मिला.

- कुल 2 खैरवुड, 94 खैर हार्डवुड, 5 बैग चिप्स, 25 खैर के मुंड और कटान में उपयोग होने वाले औजार बरामद किए गए.

कार्रवाई का विवरण:

वन विभाग को सूचना मिली थी कि हरनाम सिंह के घर में अवैध खैर की लकड़ी का बड़ा जखीरा रखा गया है. सूचना मिलने पर रेंज ऑफिसर ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया. वन मंडल अधिकारी ने सर्च वारंट जारी कर टीम को मौके पर भेजा. तलाशी के दौरान घर, गौशाला और आसपास से अवैध लकड़ी व औजार बरामद किए गए.

पुलिस की भी सक्रिय भूमिका:

वन विभाग ने पुलिस चौकी कोटला को भी सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही और संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया गया. बरामद लकड़ी और उपकरणों को कब्जे में लेकर विभागीय और कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है.

रेंज ऑफिसर का बयान:

रेंज ऑफिसर जगजीत चावला ने बताया कि सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई की गई. अवैध कटान में लिप्त माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और नियमों के तहत आगे की प्रक्रिया की जा रही है.