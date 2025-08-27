Himachal Roads Status: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण सैंकड़े सड़कें ठप, जाने पूरी स्थिति

Himachal Roads Status: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली की घाटियों में आपदा ने एक बार फिर कहर बरपाया. प्रदेश में बड़े और छोटे रास्ते ठप हो चुके हैं. भारी बारिश और भूसखलन के कारण रास्ते बंद हैं. इस कारण कई दिनों से लोग फंसे हुए हैं. 25 व 26 अगस्त 2025 को अतिवृष्टि से न केवल सैकड़ों गांव प्रभावित हुए हैं, बल्कि 3 राजमार्ग सहित लगभग 700 सड़कें जगह-जगह से टूटने के कारण बंद पड़ी हैं. प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कीरतपुर से मनाली फोरलेन राजमार्ग एक दर्जन से अधिक स्थानों पर टूट गया है.

वहीं, मनाली–कुल्लू–मंडी फोरलेन राजमार्ग जगह-जगह धंस गया है. कई जगह रास्ते बंद है और कई जगह विकल्पिक रास्ते हैं. इस के अलावा कई स्थान पर विकल्पिक रास्ते भी बंद हो चुके हैं. बाहंग के पास कई दुकानें और रेस्टोरेंट ब्यास नदी में समा चुके हैं. मनाली वोल्वो बस स्टैंड के पास का बड़ा हिस्सा नदी में बह गया, जहाँ अब नदी का पानी सीधे सड़क से होकर बह रहा है. चौरी बिहाल में कृषि मार्केटिंग बोर्ड की सब्ज़ी मंडी डूबी हुई है जबकि रायसन, सोलंगनाला और डोहलू नाला टोल प्लाजा के पास भी फोरलेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 687 सड़कें अवरुद्ध हैं. अकेले मंडी जिले में 319 और कुल्लू में 131 सड़कें बंद हैं. इसके चलते 5 हजार से वाहन अलग-अलग जगह फंसे हुए हैं. मंडी से कुल्लू का सफर, जो सामान्यत: एक घंटे में तय होता था, जगह-जगह भूस्खलनों के कारण कई बार 24 घंटे से भी अधिक में पूरा हो रहा है. वाहनों में रुके यात्री बरसात और पहाड़ों पर भूस्खलन के बीच जोखिम उठाकर रातें गुजारने को मजबूर हैं. छोटे ट्रक और कैब चालकों की स्थिति और खराब है क्योंकि उनके पास न तो सामान छोड़कर जाने का विकल्प है और न ही कई दिनों तक टिके रहने का जखीरा.