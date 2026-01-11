शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ, बच्चों और युवाओं ने जमकर उठाया आनंद

Shimla ice skating: रविवार को आइस स्केटिंग रिंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. प्रतियोगिताओं के दौरान स्केटर्स ने अपनी कला और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रिंक में पहुंचे.
Shimla ice skating: हिमाचल प्रदेश में भले ही इस बार अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई हो, लेकिन शिमला में आइस स्केटिंग लोगों के मनोरंजन का बड़ा जरिया बनी हुई है. एशिया की सबसे पुरानी और एकमात्र ओपन एयर शिमला आइस स्केटिंग रिंक में इन दिनों बच्चों के साथ-साथ युवा भी जमकर स्केटिंग का आनंद उठा रहे हैं.
रविवार को आइस स्केटिंग रिंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. प्रतियोगिताओं के दौरान स्केटर्स ने अपनी कला और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रिंक में पहुंचे.
आयोजकों के अनुसार, यदि मौसम ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में यहां पारंपरिक जिमखाना का भी आयोजन किया जाएगा. जिमखाना के दौरान रात के समय स्केटर्स हाथों में मशाल लेकर बर्फ़ पर स्केटिंग करते हैं. आइस पर जलती मशालों के साथ स्केटिंग का नज़ारा न सिर्फ रोमांचक होता है, बल्कि दर्शकों के लिए भी यह एक अनूठा और यादगार अनुभव होता है.
शिमला की यह आइस स्केटिंग रिंक सर्दियों के मौसम में स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां स्केटिंग का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं.