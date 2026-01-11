Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3070912
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ, बच्चों और युवाओं ने जमकर उठाया आनंद

Shimla ice skating: रविवार को आइस स्केटिंग रिंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. प्रतियोगिताओं के दौरान स्केटर्स ने अपनी कला और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रिंक में पहुंचे.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:20 PM IST

Trending Photos

शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ, बच्चों और युवाओं ने जमकर उठाया आनंद

Shimla ice skating: हिमाचल प्रदेश में भले ही इस बार अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई हो, लेकिन शिमला में आइस स्केटिंग लोगों के मनोरंजन का बड़ा जरिया बनी हुई है. एशिया की सबसे पुरानी और एकमात्र ओपन एयर शिमला आइस स्केटिंग रिंक में इन दिनों बच्चों के साथ-साथ युवा भी जमकर स्केटिंग का आनंद उठा रहे हैं.

रविवार को आइस स्केटिंग रिंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. प्रतियोगिताओं के दौरान स्केटर्स ने अपनी कला और संतुलन का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रिंक में पहुंचे.

आयोजकों के अनुसार, यदि मौसम ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में यहां पारंपरिक जिमखाना का भी आयोजन किया जाएगा. जिमखाना के दौरान रात के समय स्केटर्स हाथों में मशाल लेकर बर्फ़ पर स्केटिंग करते हैं. आइस पर जलती मशालों के साथ स्केटिंग का नज़ारा न सिर्फ रोमांचक होता है, बल्कि दर्शकों के लिए भी यह एक अनूठा और यादगार अनुभव होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शिमला की यह आइस स्केटिंग रिंक सर्दियों के मौसम में स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां स्केटिंग का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं.

TAGS

Shimla NewsIce Skatingpunjabi news

Trending news

Shimla News
शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ, बच्चों और युवाओं ने जमकर उठाया आनंद
PM Kusum Yojana
PM कुसुम योजना से बदली किसानों की तकदीर, सोलर पंप बने भरोसेमंद सहारा
CM Bhagwant Mann
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ- CM ਮਾਨ
328 Saroops Case
328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹੋਈ FIR ਨੂੰ ਲੈਕੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੇਰਿਆ
Vigilance Bureau
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 127 ਟਰੈਪ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 187 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬ
CM Bhagwant Mann
CM ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚ ਬਦਲ ਲਈ ਕਿਹਾ
Anandpur Sahib News
ਸਾਡਾ MLA ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ
phagwara news
ਨਵ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ; ਪੇੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
bathinda news
ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ- CM
CM Maan
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CM Maan ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ....