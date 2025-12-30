IGMC मारपीट मामला सुलझा: डॉक्टर राघव नरूला और मरीज अर्जुन पंवार के बीच समझौता

IGMC मारपीट मामला सुलझा. डॉक्टर राघव नरूला और मरीज अर्जुन पंवार के बीच सरकार के हस्तक्षेप से समझौता, एक-दूसरे से मांगी माफी, FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू.
Shimla News: इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में 22 दिसंबर को डॉक्टर और मरीज के बीच हुई मारपीट की घटना ने तूल पकड़ लिया था. इस मामले को लेकर अस्पताल परिसर से लेकर प्रदेशभर में चर्चाएं शुरू हो गई थीं और दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति बन गई थी.
सरकार के हस्तक्षेप से बनी सहमति
हिमाचल प्रदेश सरकार के हस्तक्षेप के बाद डॉ. राघव नरूला और मरीज अर्जुन पंवार के बीच आपसी बातचीत करवाई गई. बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते पर सहमत हो गए और एक-दूसरे से माफी मांगी. साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से भी इस घटना के लिए खेद जताया.
डॉ. राघव नरूला का बयान
डॉ. राघव नरूला ने कहा कि दोनों ही पक्ष शुरुआत से ही समझौते के पक्ष में थे, लेकिन परिस्थितियों और संवाद की कमी के कारण बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी. अब बातचीत के जरिए सभी गलतफहमियां दूर हो गई हैं और मामला सुलझ गया है.
FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि सरकार नहीं चाहती थी कि इस घटना से किसी को परेशानी हो. जनता और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर न पड़े, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से मुलाकात कर जांच का आश्वासन दिया था. अब दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद इस मामले में दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी.
डॉक्टर पर हुई कार्रवाई भी हो सकती है वापस
नरेश चौहान ने यह भी संकेत दिए कि समझौते के बाद डॉक्टर पर की गई प्रशासनिक कार्रवाई को भी जल्द वापस लिए जाने की संभावना है. सरकार का प्रयास है कि अस्पतालों में शांति बनी रहे और मरीजों को बिना किसी बाधा के बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें.