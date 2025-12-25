Advertisement
IGMC में मरीज के साथ मारपीट मामले पर CM सुक्खू की प्रतिक्रिया, बोले— डॉक्टर ने जो किया, वो गलत

Himachal News: IGMC मरीज से मारपीट मामले में आरोपी डॉक्टर पर हुई कार्रवाई पर CM सुक्खू ने कहा— डॉक्टर का व्यवहार गलत. अटल बिहारी वाजपेई की 101वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 25, 2025, 04:24 PM IST

IGMC में मरीज के साथ मारपीट मामले पर CM सुक्खू की प्रतिक्रिया, बोले— डॉक्टर ने जो किया, वो गलत

Shimla News: भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की 101वीं जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अटल जी को एक आदर्शवादी नेता बताते हुए कहा कि उनके विचार और कार्य आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं.

अटल बिहारी वाजपेई से लेने की जरूरत है प्रेरणा
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेई सिर्फ एक कुशल राजनेता ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील कवि और लोकतंत्र के मजबूत प्रहरी भी थे. प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का कार्य किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी जयंती पर सभी को उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए.

IGMC मरीज से मारपीट मामले पर सरकार का रुख स्पष्ट
इस दौरान मुख्यमंत्री ने IGMC अस्पताल में मरीज के साथ मारपीट के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में IGMC की डिसीप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की गई है. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि डॉक्टर द्वारा किया गया व्यवहार गलत था और ऐसी घटनाएं किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हैं.

डॉक्टरों के कार्यभार को कम करने के लिए उठाए गए कदम
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद सीनियर रेजिडेंट (SR) डॉक्टरों के अत्यधिक कार्यभार को कम करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं. पहले जहां SR डॉक्टरों को 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ती थी, अब उनके लिए 12 घंटे की ड्यूटी तय की गई है.

डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर है और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भले ही डॉक्टर पक्ष की ओर से किसी अन्य वीडियो की बात सामने आई हो, लेकिन IGMC में जो घटना हुई, वह नहीं होनी चाहिए थी और उसे सही नहीं ठहराया जा सकता.

Shimla NewsCM Sukhvinder Singh SukhuHimachal Pradesh

