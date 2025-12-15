IGMC शिमला रैगिंग विवाद में 2 MBBS छात्र 3 महीने के लिए सस्पेंड, लगाया ₹50 हजार जुर्माना

Shimla News: शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) ने होस्टल नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दो दूसरे वर्ष के MBBS छात्रों को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई कॉलेज होस्टल में तीन दिन पहले हुई एक घटना के बाद की गई, जिसमें वरिष्ठ छात्रों ने कथित तौर पर जूनियर छात्रों को बिना अनुमति होस्टल में बुलाया. IGMC के नियमों के अनुसार, जूनियर छात्रों को तब तक होस्टल में प्रवेश या ठहरने की अनुमति नहीं है जब तक कि उन्हें आधिकारिक आवास आवंटित न किया गया हो.

कॉलेज प्रशासन ने बताया कि घटना सामने आने के तुरंत बाद एक आंतरिक जांच शुरू की गई. जांच में पाया गया कि यह घटना गंभीर रैगिंग के रूप में नहीं आती, लेकिन यह अनुशासन और होस्टल नियमों का गंभीर उल्लंघन है. जांच के आधार पर मामला अनुशासन समिति को भेजा गया, जिसने विस्तृत समीक्षा के बाद सख्त कार्रवाई की सिफारिश की.

अनुशासन समिति की सिफारिश के अनुसार दोनों छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों से तीन महीने के लिए निलंबित किया गया और प्रत्येक पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया. साथ ही, जहां जूनियर छात्रों को लाया गया था, उन कमरों का भी निरीक्षण किया गया. समिति ने चेतावनी दी कि इस तरह की घटना दोबारा होने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

IGMC के एंटी-रैगिंग कमिटी के मेंबर सेक्रेटरी डॉ. जगजीत सिंह चहल ने ANI से कहा कि घटना को सीसीटीवी और होस्टल की एंटी-रैगिंग निगरानी प्रणाली से मॉनिटर किया गया. “दो दूसरे वर्ष के छात्र तीन जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग में शामिल पाए गए. कार्रवाई की गई है और दोनों पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया है साथ ही भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई है,” उन्होंने कहा.

अनुशासन समिति के अन्य सदस्य ने बताया कि तकनीकी रूप से यह मामला रैगिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन इसे अत्यधिक गंभीर नहीं माना गया, इसलिए रैगिंग अधिनियम के प्रावधानों के बजाय अनुशासनात्मक कार्रवाई उचित मानी गई.

IGMC प्रशासन ने रैगिंग और अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता नीति दोहराई और कहा कि होस्टल नियमों और छात्र सुरक्षा को सख्ती से लागू किया जाएगा.