आईआईएएस निदेशक ने मीडिया संवाद में रखी अपनी दृष्टि: अनुसंधान, परंपरा और समाज से जुड़ाव पर जोर

Shimla News(संदीप सिंह): शिमला के नव नियुक्त निदेशक प्रोफेसर हिमांशु कुमार चतुर्वेदी ने पदभार संभालने के बाद आज पहली बार मीडिया से औपचारिक संवाद किया. राष्ट्रपति निवास परिसर स्थित सेमिनार कक्ष में आयोजित इस बातचीत में उन्होंने संस्थान की भावी दिशा, अकादमिक प्राथमिकताओं और समाज से जुड़ाव की आवश्यकता पर अपने विचार साझा किए.

प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि विज्ञान ने दुनिया को अनेक समाधान दिए हैं, परंतु ज्ञान की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और परंपरा के बीच सार्थक संवाद स्थापित हो. उन्होंने आश्वस्त किया कि आईआईएएस में अंतरविषयी अनुसंधान को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे नए विचार और दृष्टिकोण सामने आएंगे.

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय परंपराएँ आज भी समाज में जीवित हैं और इन्हें शैक्षणिक विमर्श में उचित स्थान मिलना चाहिए. संस्थान का उद्देश्य केवल शोध कार्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि उसे आम जनता से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास होंगे. प्रो. चतुर्वेदी के अनुसार, आईआईएएस को अकादमिक जगत और समाज के बीच सेतु की भूमिका निभानी होगी.

मीडिया की भूमिका पर उन्होंने कहा कि समाचार माध्यम विद्वता और समाज को जोड़ने में अहम कड़ी हैं. उन्होंने वादा किया कि आईआईएएस और मीडिया के बीच संवाद को और रचनात्मक व नियमित बनाया जाएगा. साथ ही, पत्रकारों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए उन्होंने अपेक्षा जताई कि अखबार और चैनल संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियों को प्रमुखता देंगे.

भविष्य की योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रो. चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय ज्ञान प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, भारत को समझने के लिए भारतीय मानदंड विकसित करना और जमीनी स्तर पर शोध को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा. इसके साथ ही ई-लाइब्रेरी और डिजिटलीकरण की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जाएँगे ताकि संस्थान के संसाधन शोधार्थियों के लिए अधिक सुलभ बन सकें.

उन्होंने जानकारी दी कि 3 और 4 सितम्बर को संस्थान “आधुनिक हिन्दी साहित्य और भारतीयता” विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रहा है.

इस अवसर पर संस्थान के सचिव श्री मेहर चंद नेगी और जनसंपर्क अधिकारी श्री अखिलेश पाठक भी मौजूद रहे. मीडिया प्रतिनिधियों ने प्रो. चतुर्वेदी की संवाद पहल की सराहना की और संस्थान की गतिविधियों को व्यापक स्तर तक पहुँचाने का आश्वासन दिया.