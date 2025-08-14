IIT मंडी TIH ने नागेंट AI के साथ मिलकर हाइब्रिड नो-कोड एआई एजेंट बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया

Mandi News(संदीप सिंह): आईआईटी मंडी TIH और नागेंट एआई ने एक क्रांतिकारी हाइब्रिड अपस्किलिंग प्रोग्राम की घोषणा की है, जो अकादमिक कठोरता और इंडस्ट्री-लीडिंग नो-कोड एआई टूल्स को जोड़ता है. इस पहल का उद्देश्य भारत में बढ़ती एआई टैलेंट की कमी को दूर करना है, जिससे पेशेवर महीनों की बजाय कुछ ही दिनों में कार्यात्मक एआई एजेंट तैयार और लागू कर सकेंगे. यह कार्यक्रम नागेंट एआई के नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म—जो वर्तमान में 1,000 से अधिक वैश्विक एंटरप्राइज क्लाइंट्स द्वारा उपयोग किया जा रहा है—और आईआईटी मंडी TIH की ह्यूमन-एआई इंटरैक्शन विशेषज्ञता का लाभ उठाता है.

23 घंटे का यह पाठ्यक्रम ऑनलाइन मॉड्यूल और आईआईटी मंडी TIH में इन-पर्सन कैम्पस इमर्शन का मिश्रण है. पंजीकरण 30 अगस्त 2025 को बंद होगा और कार्यक्रम केवल 30 प्रतिभागियों तक सीमित है, जिसमें ऑल-इंक्लूसिव फ़ीस संरचना है. प्रतिभागी नागेंट एआई के प्लेग्राउंड का उपयोग करके डिप्लॉय करने योग्य एआई एजेंट बनाने का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे, जिसमें 100 से अधिक अत्याधुनिक एआई मॉडल, RAG पाइपलाइन और टूल्स तक सीधी पहुंच होगी.

आईआईटी मंडी TIH के सीईओ सोमजीत अमृत ने कहा, “बज़वर्ड्स अक्सर असली प्रगति को हाइप में दबा देते हैं, इसलिए हम सीधे सार पर जा रहे हैं. आईआईटी मंडी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब और नागेंट एआई भारत का पहला नो-फ्लफ, हैंड्स-ऑन वर्कशॉप लॉन्च कर रहे हैं जो कामकाजी पेशेवरों को एजेंटिक एआई का व्यावहारिक रोडमैप देगा. यह कार्यक्रम दिखाएगा कि इंसान और इंटेलिजेंट एजेंट मिलकर आज क्या-क्या कर सकते हैं, न कि किसी दूर भविष्य में.”

भारत में 2027 तक 10 लाख से अधिक एआई पेशेवरों की कमी का अनुमान है, जबकि एआई नौकरियों की संख्या 23 लाख तक पहुँचने और मांग आपूर्ति से 51% अधिक रहने की संभावना है. यह कार्यक्रम तेज़ ROI-उन्मुख एजेंट डिप्लॉयमेंट की बढ़ती कॉर्पोरेट मांग को पूरा करता है और मिड-साइज़ कंपनियों को इन-हाउस विशेषज्ञता की कमी से उबरने में मदद करता है. नो-कोड एआई प्लेटफ़ॉर्म का वैश्विक बाज़ार 2024 के 4.9 अरब डॉलर से बढ़कर 2029 तक 24.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है (38.2% CAGR). गूगल वर्टेक्स एआई एजेंट बिल्डर और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो जैसी पेशकशों से अलग, यह हाइब्रिड प्रोग्राम अकादमिक मेंटरशिप, प्रोडक्शन-ग्रेड सुरक्षा और इंडस्ट्री प्रासंगिकता को अनूठे तरीके से जोड़ता है.

नागेंट एआई के सह-संस्थापक और सीईओ प्रताप बेहेरा ने कहा, "यह साझेदारी किसी भी पेशेवर को कुछ ही दिनों में शक्तिशाली एआई एजेंट बनाने और डिप्लॉय करने में सक्षम बनाकर एआई स्किल गैप को पाटती है, जिससे भारत की सच्ची एआई लोकतंत्रीकरण की यात्रा तेज़ होती है."

पाठ्यक्रम, जो आईआईटी मंडी TIH टीम और नागेंट एआई विशेषज्ञों द्वारा सह-विकसित किया गया है, में एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, मल्टी-एजेंट कोलैबोरेशन, एजेंटिक प्रॉम्प्टिंग और नो-कोड RAG पाइपलाइन के माध्यम से प्रोपाइरटरी डेटा ग्राउंडिंग जैसे विषय शामिल हैं. कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का मार्गदर्शन प्रताप बेहेरा (नागेंट एआई), सेंथिलराज कलैमणि (हेड ऑफ R&D, नागेंट एआई), सिद्धार्थ कणुगो (जेनेरेटिव एआई सलाहकार, IIT मंडी TIH) और अनमोल गुप्ता (संस्थापक, Mythyaverse एवं Gen AI शोधकर्ता, IIT रुड़की) द्वारा किया जाएगा.

कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रतिभागी नागेंट एआई के समुदाय के माध्यम से एंटरप्राइज प्रोजेक्ट प्राप्त कर सकते हैं या अपने संगठनों के लिए एआई एजेंट बना सकते हैं. शीर्ष प्रोजेक्ट्स को iHub के "कॉल फॉर इनोवेशन" पाइपलाइन (₹1 करोड़ तक) के तहत फंडिंग और इंडस्ट्री शोकेस अवसर दिए जाएंगे.

यह पहल भारत की "AI for All" रणनीति का समर्थन करती है, एआई इनोवेशन के लिए लैब-टू-मार्केट पाइपलाइन को बढ़ावा देती है. कार्यक्रम के परिणाम हेल्थकेयर, सप्लाई चेन और कस्टमर एक्सपीरियंस जैसे क्षेत्रों में तेज़, वास्तविक दुनिया में डिप्लॉयमेंट को लाभ पहुंचाएंगे, और पारंपरिक 6 से 12 महीने के एआई अपस्किलिंग चक्र को कुछ हफ्तों में संकुचित करेंगे.

नागेंट एआई के बारे में 2024 में स्थापित, नागेंट एआई का मिशन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एआई एजेंट निर्माण को लोकतांत्रिक बनाना है, जिसमें मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन, लो-कोड/नो-कोड प्लेटफ़ॉर्म और सुरक्षित, प्रोडक्शन-रेडी एजेंट डिप्लॉयमेंट पर ध्यान केंद्रित है. कंपनी वर्तमान में 1,000 से अधिक वैश्विक एंटरप्राइज उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रही है.

आईआईटी मंडी TIH के बारे में:

आईआईटी मंडी आईहब एंड एचसीआई फाउंडेशन, आईआईटी मंडी का टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है, जो ह्यूमन-कंप्यूटर इंटरैक्शन (HCi) तकनीकों पर केंद्रित है. हब का गठन 24 सितंबर 2020 को भारत के नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (NM-ICPS) के तहत किया गया था. TIH का विज़न है—"एचसीआई रिसर्च को पोषित करने वाला, उद्योग के लिए तकनीकी अनुवाद को सक्षम करने वाला और स्किल डेवलपमेंट को स्केल करने वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हब बनना."