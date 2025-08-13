Hamirpur News: विधायक के रिश्तेदार की साईट पर हो रहा था अवैध खनन; मशीनरी और बोल्डर जब्त
Hamirpur News: हमीरपुर ज़िला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भखेड़ा गांव के साथ पुंग खड्ड में छापेमारी कर अवैध खनन की मशीनें सहित ताजे निकाले गए बोल्डर जब्त किए हैं.

Hamirpur News: हमीरपुर ज़िला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भखेड़ा गांव के साथ पुंग खड्ड में छापेमारी कर अवैध खनन की मशीनें सहित ताजे निकाले गए बोल्डर जब्त किए हैं. सुजानपुर थाना की टीम ने एसएचओ एएसआई राजेश कुमार की अगुवाई में पुलिस की एक टीम ने सुजानपुर में परवीन शर्मा के स्वामित्व वाले एक क्रशर पर छापेमारी की. पुलिस को इस क्रशर पर अवैध खनन की गुप्त सूचना मिली थी. जबकि आधिकारिक तौर पर यह क्रशर पिछले वर्ष जुलाई महीने से बंद कर दिया गया था. उक्त क्रेशर के मालिक प्रवीण शर्मा के भाजपा विधायक के रिश्तेदार है.

लगातार हो रही बारिश और क्षतिग्रस्त रास्तों के कारण घटनास्थल तक पहुँचना चुनौतीपूर्ण था, फिर भी पुलिस टीम मौके पर पहुँचने में सफल रही. मौके पर पुलिस टीम ने पाया गया कि क्रशर मालिक पोकलेन और अन्य मशीनों की मदद से पत्थरों का अवैध खनन कर रहा था. छापेमारी के दौरान खनन निरीक्षक और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को भी मौके पर मौजूद रहे. पुलिस ने मौके से अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही भारी मात्रा में मशीनरी और ताज़े निकाले गए पत्थर जब्त किए हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश ने बताया कि सुजानपुर थाना में की टीम ने अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही भारी मात्रा में मशीनरी और ताज़े निकाले गए पत्थर जब्त किए हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 303(2) और खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धाराओं 21 और 22 के तहत मामला दर्ज किया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने क्रेशर में स्थापित किए गए सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग को भी कब्जे में लिया है. उन्होंने कहा कि क्रशर मालिक से सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव का पासवर्ड मांगा गया था जो अभी तक उन्होंने नहीं दिया है.

