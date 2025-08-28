हिमाचल विधानसभा में NHAI अधिकारियों के साथ अहम बैठक, अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विधानसभा सत्र के दौरान उन्हें भी राज्य सरकार के अधिकारियों की तरह सदन में उपस्थित रहकर सवालों के जवाब और संबंधित जानकारी उपलब्ध करवानी होगी. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री समय-समय पर अथॉरिटी से रिपोर्ट लेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि चंबा जिले में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां वे शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के साथ हेलीकॉप्टर से जाएंगे और आपदा प्रभावितों का हाल जानकर राहत पहुंचाएंगे. अध्यक्ष ने यह भी चेतावनी दी कि यदि NHAI अधिकारी नियमों और निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो इसे सदन की अवमानना माना जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और NHAI अधिकारी सड़क बहाली के काम में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं. पहले मुख्य सड़कों को खोलने का कार्य किया जाएगा और उसके बाद ग्रामीण संपर्क सड़कों को बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोनों विभाग अधिकारियों को आपसी समन्वय और सहयोग के साथ काम करना होगा. अगर निर्देशों के अनुसार कदम नहीं उठाए गए तो इसे सदन की अवमानना माना जाएगा. लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को NHAI के साथ समन्वय और गतिरोध की स्थिति में संज्ञान लेने का अधिकृत दायित्व दिया गया है.

विधानसभा अध्यक्ष ने आगे बताया कि विधानसभा में नियम 102 के तहत प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का संकल्प भी पारित किया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इस आपदा को लेकर गंभीरता दिखाएगी. साथ ही उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का यूरोपीय मॉडल अपनाने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि भारी बारिश से चंबा में भारी नुकसान हुआ है. मणिमहेश यात्रा में इस समय 7 से 8 हज़ार श्रद्धालु फंसे हुए हैं और सड़कें कई जगहों से टूट गई हैं, जिन्हें बहाल करने में समय लगेगा. विधानसभा अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि सरकार और प्रशासन आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.