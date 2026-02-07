Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3101584
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कलोल में छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के कलोल में एक छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:14 PM IST

Trending Photos

कलोल में छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला के कलोल में एक छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली है. यह छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज कलोल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छठे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा था. वहीं प्रथम दृष्टया मानसिक तनाव के चलते छात्र द्वारा इस तरह का कदम उठाने की संभावना जताई जा रही.

वहीं तलाई पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर BNSS के तहत मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है. प्राप्त जानकारी के अनुसार सुभाष चन्द निवासी गांव कलोल जिला बिलासपुर ने तलाई थाने पर सूचना दी कि उसके रिहायशी मकान में किराये पर रह रहे गौरव निवासी गांव कच्छेहरा जिला कांगड़ा, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज कलोल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छठे सेमेस्टर का छात्र था, उसने अपने क्वार्टर में आत्महत्या कर ली है.

वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कमरे का दरवाजा खुला पाया गया और गौरव का शव छत के पंखे के लोहे के कुंडे से चादर का फंदा लगाकर लटकी हुई पायी गयी, साथ ही शव के नीचे प्लास्टिक की कुर्सी भी रखी हुई मिली. वहीं पुलिस टीम द्वारा शव के निरीक्षण में किसी प्रकार की कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए. वहीं कमरे की तलाशी लेने पर कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए घुमारवीं अस्पताल भेजा गया है. इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संदीप धवल ने कहा की कलोल में ढाई वर्षों से एक किराए के कमरे में रह रहे छात्र ने आत्महत्या कर ली है जिसका शव कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल घुमारवीं में भेज दिया गया है और छात्र ने किसी मानसिक तनाव या अन्य किसी वजह से इस तरह का कदम उठाया है इसकी जांच शुरू कर दी गयी है. साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस थाना तलाई द्वारा BNSS के अंतर्गत धारा 194 में मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.

TAGS

Bilaspur Newsstudent suicide newshindi news

Trending news

Bilaspur News
कलोल में छात्र ने फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला की समाप्त
India vs USA T20 World Cup 2026
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
Nahan news
बिना वैध दस्तावेज भारत में रह रही उज्बेकिस्तान की महिला न्यायिक हिरासत में
Nahan news
SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित
Khanna News
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Gurmeet Singh Khudian
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਚੋਰ
Sukhwinder Singh Sukhu
सरकार ने तीन साल में संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व किया अर्जित-CM सुक्खू
Kultar Singh Sandhwan
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ AAP ਦੇ SC ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ