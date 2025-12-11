14 दिसंबर को धर्मशाला में भारत–दक्षिण अफ्रीका टी-20, कल पहुंचेगी टीमें; जानें मैच टिकट की डिटेल

IND vs SA T20 2025: धर्मशाला स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 14 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत–दक्षिण अफ्रीका टी-20 मुकाबले को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मैच के लिए ऑनलाइन उपलब्ध 1750 रुपये वाली सबसे सस्ती टिकट अब ऑफलाइन काउंटर पर 1500 रुपये में मिलेगी। क्रिकेट प्रेमियों में मैच को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

12 दिसंबर को दोनों टीमें धर्मशाला पहुंचेंगी

भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही टीमें 12 दिसंबर को चार्टर प्लेन से धर्मशाला पहुंचेंगी. अगले दिन 13 दिसंबर को दोनों टीमों का अभ्यास कार्यक्रम रहेगा.

4:30 PM से 7:30 PM – दक्षिण अफ्रीका टीम की प्रैक्टिस

7:30 PM से 10:00 PM – टीम इंडिया की प्रैक्टिस

स्टेडियम 11 से 17 दिसंबर तक पर्यटकों के लिए बंद

मैच की तैयारियों को देखते हुए एचपीसीए ने स्टेडियम को 11 दिसंबर से आगंतुकों के लिए बंद कर दिया है. यह प्रतिबंध 17 दिसंबर तक रहेगा. धर्मशाला आने वाले पर्यटक अक्सर स्टेडियम घूमना पसंद करते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए अस्थायी रूप से स्टेडियम बंद किया जाता है.

ऑफलाइन टिकट पर कोई छूट नहीं, एक पहचान पत्र पर दो टिकट

स्टेडियम के बाहर काउंटर पर 11 दिसंबर से ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी. इस टिकट पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

एक व्यक्ति को एक पहचान पत्र (आधार आदि) पर अधिकतम दो टिकट जारी किए जाएंगे.

दलाई लामा और राज्य के शीर्ष पदाधिकारियों को भेजा गया निमंत्रण

एचपीसीए ने 14 दिसंबर के मैच के लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, राज्यपाल तथा चीफ जस्टिस को भी निमंत्रण भेजा है. उम्मीद है कि इनमें से कुछ प्रमुख हस्तियां मैच के दौरान स्टेडियम में उपस्थित रहेंगी.

रविवार को मैच, दर्शकों में उत्साह चरम पर

चूंकि मुकाबला रविवार को खेला जा रहा है, ऐसे में स्थानीय और बाहरी दर्शकों में उत्साह और बढ़ गया है. इससे पहले भी धर्मशाला में हुए अंतरराष्ट्रीय मैचों में देश-विदेश के क्रिकेट फैंस की बड़ी भीड़ देखने को मिली है.