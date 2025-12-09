भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच के लिए HPTDC की तैयारी पूरी, धर्मशाला पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

Dharamshala Cricket Stadium: धर्मशाला में 14 दिसंबर को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच को लेकर एचपीटीडीसी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर से पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
IND vs SA T20: धर्मशाला के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 14 दिसंबर को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच को लेकर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. निगम का दावा है कि इस बार पर्यटकों को पिछले साल की तुलना में बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी.
एचपीटीडीसी प्रबंधन के अनुसार, टी-20 मैच के बाद क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन भी शुरू हो जाएगा, जिससे दिसंबर महीने में धर्मशाला के टूरिज्म को बड़ी मजबूती मिलेगी.
मैचों से बढ़ता है पर्यटन कारोबार
क्रिकेट मैचों के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में दर्शक धर्मशाला पहुंचते हैं. इससे न केवल एचपीटीडीसी बल्कि निजी होटलों और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबारियों को भी फायदा होता है.
एचपीटीडीसी के एमडी डॉ. राजीव कुमार ने कहा कि धर्मशाला का स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है और यहां आईपील और इंटरनेशनल लेवल के मैच लगातार होते रहते हैं. इससे शहर को बड़ी पहचान मिलती है.
दिसंबर में रहेंगी फुल बुकिंग
डॉ. राजीव कुमार के मुताबिक, क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान होटल बुकिंग लगभग फुल रहती है और कई बार पर्यटकों को कमरे भी नहीं मिल पाते. इस बार भी दिसंबर का महीना पर्यटन कारोबार के लिहाज से काफी बेहतर रहने की उम्मीद है.
14 दिसंबर को होने वाले मैच के चलते इस बार धर्मशाला में पर्यटकों की संख्या और ज्यादा बढ़ने की संभावना है.