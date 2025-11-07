Advertisement
भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे: ऊना में विशेष कार्यक्रम आयोजित, पूर्व खिलाड़ियों का सम्मान

भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर ऊना में खेल विभाग ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया. पूर्व कोच और खिलाड़ियों का सम्मान—युवाओं से नशा छोड़ खेल अपनाने की अपील.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:37 PM IST

Una News: भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ऊना में खेल विभाग की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हॉकी से जुड़े पूर्व कोच, वरिष्ठ खिलाड़ी और मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस मौके पर इंदिरा गांधी खेल मैदान स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड में हॉकी मैच का शुभारंभ भी किया गया.

पूर्व कोचों और खिलाड़ियों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान खेल विभाग ने भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूर्व कोचों और मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने देशवासियों को इस ऐतिहासिक अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और कहा कि देशभर में इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें ऊना भी शामिल है. उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम अगले एक वर्ष तक जारी रहेंगे.

युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश
मुख्य अतिथियों और पूर्व खिलाड़ियों ने कहा कि बच्चों और युवाओं को खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा को निखारकर देश का नाम रोशन कर सकें.

उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया—
"खेलों से जुड़े रहने पर बच्चे नशे से दूर रहते हैं और शारीरिक रूप से फिट भी बनते हैं. युवाओं को नशा छोड़कर खेलों को अपनाना चाहिए."

ऊना से निकले कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी
कार्यक्रम के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि ऊना जिला से कई नामी हॉकी खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम गौरवान्वित किया है.

TAGS

indian hockeyUna NewsHimachal Pradesh

