Himachal Pradesh

उद्योग मंत्री के क्षेत्र के ठाणा गांव में पेयजल संकट गहराया, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर

हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के के हल्के अथवा पंचायत के अंतर्गत आने वाले ठाणा गांव के लोग पिछले 15 दिनों से पानी की बूंद बूंद को मोहताज है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 16, 2025, 06:57 PM IST

Paonta Sahib News: हिमाचल प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के विधानसभा क्षेत्र की पंचायत के अंतर्गत आने वाला ठाणा गांव पिछले 15 दिनों से गंभीर पेयजल संकट झेल रहा है. गांव में पानी की सप्लाई देने वाली मुख्य पाइपलाइन खराब पड़ी है, जिसके कारण ग्रामीणों को तीन किलोमीटर दूर से गंदा पानी ढोकर लाना पड़ रहा है.

गांव के सैकड़ों परिवार पानी की एक-एक बूंद को तरस रहे हैं. स्थिति इतनी खराब है कि लोग मजबूरी में बावड़ी का गंदा पानी उपयोग करने को विवश हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है. इंसानों के साथ-साथ मवेशी भी पानी की कमी से परेशान हैं.

ग्रामीणों ने बताया कि पिछले तीन से चार दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद है. बावड़ी में बचा थोड़ा-बहुत पानी भी खत्म हो चुका है. लोगों का कहना है कि जल शक्ति विभाग के कर्मचारी अब तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि पाइपलाइन में खराबी कहां है. विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारियों की उदासीनता और मनमानी के चलते समस्या का समाधान नहीं हो रहा. कई बार शिकायतें करने के बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि जब वे पानी की समस्या लेकर कर्मचारियों से बात करते हैं, तो उन्हें धमकाया जा रहा है.

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई, तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. साथ ही विभाग और सरकार का पुतला जलाने की भी चेतावनी दी है. लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पाइपलाइन की मरम्मत कर नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि संकटग्रस्त गांव को राहत मिल सके.

Paonta Sahib news, Himachal news, Himachal Pradesh

