सोलन के चंबाघाट श्मशानघाट में अमानवीय घटना, मृत महिला की अस्थियां चोरी

सोलन के चंबाघाट श्मशानघाट में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. अस्थि लॉकर से मृत महिला की अस्थियां चोरी हो गईं, जिससे परिजनों में आक्रोश और प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए.

Dec 25, 2025, 04:55 PM IST

सोलन के चंबाघाट श्मशानघाट में अमानवीय घटना, मृत महिला की अस्थियां चोरी

Solan News: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक बेहद संवेदनशील और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत और प्रशासन दोनों को कठघरे में खड़ा कर दिया है. चंबाघाट श्मशानघाट में बने अस्थि लॉकर से चोरों ने एक मृत महिला की अस्थियां चोरी कर लीं, जिससे परिजनों का दर्द एक बार फिर ताजा हो गया.

जानकारी के मुताबिक, सोलन नगर निगम के वार्ड नंबर-5 की रहने वाली महिला का करीब 10 दिन पहले निधन हो गया था. अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार हरिद्वार में विसर्जन के लिए उसकी अस्थियां चंबाघाट श्मशानघाट के लॉकर में सुरक्षित रखी थीं.

लेकिन जब परिजन आज सुबह अस्थियां लेने श्मशानघाट पहुंचे, तो वहां का दृश्य देख उनके होश उड़ गए. लॉकर का ताला गायब था और अंदर रखी अस्थियां, थाली व लोटा भी चोरी हो चुके थे. अपने प्रियजन की अंतिम निशानी इस तरह लुप्त देखकर परिजन फूट-फूटकर रो पड़े.

परिजनों ने इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि मृतक की गरिमा और परिवार की भावनाओं के साथ घोर अन्याय है.

गौरतलब है कि चंबाघाट श्मशानघाट पहले भी विवादों में रहा है. इससे पहले यहां एक जीवित महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया था. वहीं लॉकडाउन के दौरान एक परिवार को गलती से किसी और का शव सौंप देने जैसी गंभीर लापरवाही भी उजागर हो चुकी है.

लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने श्मशानघाट की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल यह है कि अगर इंसान की अंतिम यात्रा के स्थल भी सुरक्षित नहीं हैं, तो भरोसा आखिर किस पर किया जाए? अब सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं कि इस संवेदनशील मामले में दोषियों पर कितनी सख्ती बरती जाती है.

