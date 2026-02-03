इंस्टाग्राम पर विदेशी लड़की से टूटी दोस्ती, कुल्लू में नाबालिग ने ली अपनी जान

Kullu Suicide: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के शमशी क्षेत्र में एक नाबालिग युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भुंतर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक युवक ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां युवक को कमरे के अंदर फंदे से लटका पाया गया. पुलिस ने शव को नीचे उतारकर मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए.

सोशल मीडिया के जरिए बनी थी दोस्ती

मृतक की बहन ने पुलिस को बताया कि उसका भाई ऑनलाइन गेम खेलता था. इसी दौरान उसकी दोस्ती इंडोनेशिया की एक लड़की से हुई थी, जिससे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था और ऑनलाइन गेम भी खेलता था. बीते कुछ दिनों से लड़की से संपर्क नहीं हो पाने के कारण युवक मानसिक तनाव में था.

जांच में कोई अन्य चोट के निशान नहीं

पुलिस के अनुसार फंदे के लिए इस्तेमाल किया गया मफलर मौके से बरामद कर लिया गया है. युवक के शरीर पर किसी प्रकार की चोट या खरोंच के निशान नहीं पाए गए हैं. मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और अपने माता-पिता के बाहर होने के कारण यहां अपनी बहन के साथ रह रहा था.

मृतक की पहचान

मृतक की पहचान कौशिक राय (15 वर्ष) पुत्र रतन कुमार, निवासी दक्षिण झलारय बंदानी, जिला जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के रूप में हुई है.

पुलिस का बयान

एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया पर अधिक समय बिता रहे हैं, ऐसे में अभिभावकों को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.