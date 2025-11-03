अंतरराष्ट्रीय रेणुका जी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में झूमा मंच, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बने मुख्य अतिथि

Nahan News: रविवार को आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग प्रस्तुतियों ने माहौल को भक्ति और उमंग से सराबोर कर दिया. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

रेणुका घाट पर आरती में शामिल हुए उपमुख्यमंत्री

मुख्य कार्यक्रम से पहले उपमुख्यमंत्री ने रेणुका घाट पर भगवान परशुराम और मां रेणुका की आरती में भाग लिया. सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति के बीच उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार भी विशेष रूप से मौजूद रहे.

लोक कलाकारों ने जमाया रंग

सांस्कृतिक संध्या में

-किशन वर्मा,

-हनी नेगी,

-सुधीर यदुवंशी,

-राजेश त्यागी

जैसे लोकप्रिय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया और मंच पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

मेले की आरती व्यवस्था की सराहना

मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मेले के दौरान प्रशासन द्वारा शुरू की गई विशेष आरती व्यवस्था की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि इससे इस धार्मिक स्थल की ख्याति और बढ़ेगी तथा श्रद्धालुओं में भी विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

रेणुका जी क्षेत्र के विकास पर सरकार का ध्यान

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि रेणुका जी एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसके विकास के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है. उन्होंने बताया कि परशुराम तालाब के निर्माण पर लगभग 14 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिसके लिए शीघ्र ही बजट स्वीकृत किया जाएगा.