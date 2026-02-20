Advertisement
अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026: सरस मेले में सजी हिमाचल की विरासत, काष्ठकुणी मंदिर बने आकर्षण का केंद्र

Feb 20, 2026

मंडी(नितेश सैनी): मंडी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के तहत इस बार इंदिरा मार्केट की छत पर सजा सरस मेला लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मेला सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक स्थापत्य कला और स्थानीय हस्तशिल्पकारों की रचनात्मकता को भी जीवंत रूप में पेश कर रहा है।

इंदिरा मार्केट की छत पर लगे सरस मेले में देश के 14 बाहरी राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों और मंडी जिले के 14 विकास खंडों के स्वयं सहायता समूहों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। हस्तनिर्मित वस्त्र, सजावटी सामान, पारंपरिक खाद्य उत्पाद और लोककला के नमूने मेले की खास पहचान बने हुए हैं। हर स्टॉल अपने साथ किसी न किसी क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा की झलक लेकर आया है।

इसी क्रम में मंडी जिले की बालीचौकी तहसील के पंजाई गांव डोभा निवासी हस्तशिल्पकार छज्जू राम का स्टॉल मेले में विशेष आकर्षण बना हुआ है। छज्जू राम हिमाचल की पारंपरिक काष्ठकुणी और पगौड़ा शैली में बने मंदिरों के छोटे-छोटे लकड़ी के मॉडल प्रदर्शित कर रहे हैं। इन मॉडलों में बारीक नक्काशी और पारंपरिक संरचना देखने वालों को खासा प्रभावित कर रही है।

छज्जू राम पिछले तीन वर्षों से काष्ठकुणी और पगौड़ा शैली में मंदिरों के मॉडल तैयार कर रहे हैं। उनके स्टॉल पर देवी-देवताओं के देवरथों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो हिमाचल की देवसंस्कृति को दर्शाते हैं। इन मॉडलों की खूबसूरती के चलते स्टॉल अब सेल्फी प्वाइंट बन चुका है और दूर-दूर से आए पर्यटक यहां तस्वीरें खिंचवा रहे हैं।

छज्जू राम का कहना है कि वे करीब 10 कारीगरों के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं। लोगों की सराहना से न सिर्फ उन्हें पहचान मिल रही है, बल्कि आगे और बेहतर काम करने की प्रेरणा भी मिल रही है।

कुल मिलाकर सरस मेला केवल खरीद-फरोख्त का मंच नहीं, बल्कि हिमाचल की पारंपरिक कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक मजबूत प्रयास साबित हो रहा है।

