अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सरस मेले की रौनक, महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र

Mandi News: मंडी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान इस बार Indira Market की छत पर सजा सरस मेला खास चर्चा में है. मेले में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने हस्तनिर्मित और घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है. पारंपरिक स्वाद, स्वास्थ्यवर्धक सामग्री और स्थानीय कला का अनूठा संगम यहां देखने को मिल रहा है.

चंबा चुख की बढ़ी मांग

चंबा जिले के सरोल क्षेत्र से आई चामुंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टॉल पर विशेष भीड़ उमड़ रही है. समूह की सदस्य तमन्ना पारंपरिक 'चंबा चुख; लेकर पहुंची हैं, जो अपने खास स्वाद के लिए जानी जाती है. रेड और ग्रीन मिर्च, अदरक-लहसुन तथा ड्राई फ्रूट्स के संतुलित मिश्रण से तैयार यह चुख बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के बनाई जाती है. इसके अलावा घर पर बने हेल्थ-फ्रेंडली आचार और चटनियां भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं.

जड़ी-बूटियों से बनी देसी धूप

समूह की एक और खास पेशकश जड़ी-बूटियों से तैयार देसी धूप है, जिसका उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है. इसमें कृत्रिम सुगंध का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प बनता है. श्रद्धालुओं के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

विदेशों तक पहुंचा स्वाद

समूह की सदस्य के अनुसार, चंबा चुख की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है. विदेशी पर्यटक भी इसका स्वाद पसंद करते हैं और अपने साथ इसे ले जाना चाहते हैं. यह उत्पाद न केवल हिमाचल की पारंपरिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है.

स्थानीय निवासी मनीष ठाकुर का कहना है कि सरस मेला एक छत के नीचे हिमाचल और बाहरी राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को देखने का अवसर देता है. यह मेला महिलाओं की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच बनकर उभरा है.

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के बीच सजा यह सरस मेला संस्कृति, स्वाद और स्वावलंबन का सुंदर संगम प्रस्तुत कर रहा है.