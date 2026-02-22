Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3118676
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सरस मेले की रौनक, महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र

मंडी में अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान सजे सरस मेले में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने पेश किए हस्तनिर्मित उत्पाद. चंबा की मशहूर चंबा चुख, हेल्थ-फ्रेंडली आचार और देसी धूप बनी आकर्षण का केंद्र.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 22, 2026, 01:49 PM IST

Trending Photos

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में सरस मेले की रौनक, महिला स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल बने आकर्षण का केंद्र

Mandi News: मंडी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 के दौरान इस बार Indira Market की छत पर सजा सरस मेला खास चर्चा में है. मेले में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ-साथ बाहरी राज्यों से आई स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने हस्तनिर्मित और घरेलू उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई है. पारंपरिक स्वाद, स्वास्थ्यवर्धक सामग्री और स्थानीय कला का अनूठा संगम यहां देखने को मिल रहा है.

चंबा चुख की बढ़ी मांग
चंबा जिले के सरोल क्षेत्र से आई चामुंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्टॉल पर विशेष भीड़ उमड़ रही है. समूह की सदस्य तमन्ना पारंपरिक 'चंबा चुख; लेकर पहुंची हैं, जो अपने खास स्वाद के लिए जानी जाती है. रेड और ग्रीन मिर्च, अदरक-लहसुन तथा ड्राई फ्रूट्स के संतुलित मिश्रण से तैयार यह चुख बिना किसी केमिकल प्रिजर्वेटिव के बनाई जाती है. इसके अलावा घर पर बने हेल्थ-फ्रेंडली आचार और चटनियां भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं.

जड़ी-बूटियों से बनी देसी धूप
समूह की एक और खास पेशकश जड़ी-बूटियों से तैयार देसी धूप है, जिसका उपयोग पूजा-पाठ में किया जाता है. इसमें कृत्रिम सुगंध का प्रयोग नहीं किया गया है, जिससे यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प बनता है. श्रद्धालुओं के बीच इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेशों तक पहुंचा स्वाद
समूह की सदस्य के अनुसार, चंबा चुख की पहचान अब अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है. विदेशी पर्यटक भी इसका स्वाद पसंद करते हैं और अपने साथ इसे ले जाना चाहते हैं. यह उत्पाद न केवल हिमाचल की पारंपरिक पहचान को मजबूत कर रहा है, बल्कि स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मददगार साबित हो रहा है.

स्थानीय निवासी मनीष ठाकुर का कहना है कि सरस मेला एक छत के नीचे हिमाचल और बाहरी राज्यों की सांस्कृतिक विविधता को देखने का अवसर देता है. यह मेला महिलाओं की उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच बनकर उभरा है.

अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के बीच सजा यह सरस मेला संस्कृति, स्वाद और स्वावलंबन का सुंदर संगम प्रस्तुत कर रहा है.

TAGS

mandi newsShivratri mahotsavHimachal Pradesh

Trending news

Himachal Weather
हिमाचल में मौसम का बड़ा उलटफेर! 4 दिन धूप, फिर इस दिन से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
Ludhiana Firing
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ
Faridkot Police
ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਹੈਰੋਇਨ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Kapurthala firing incident
ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ, CCTV ‘ਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ
Firing
ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
SGPC
ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
shikhar Dhawan
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 'ਗੱਬਰ' ਨੇ ਲਏ ਸੱਤ ਫੇਰੇ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈ
Tarn Taran Police Encounter
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੌਸਮ! IMD ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਲਰਟ
Hukamnama Sri Darbar Sahib
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 22 ਫਰਵਰੀ 2026