Himachal Pradesh: IPS अधिकारी श्याम भगत नेगी बने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी श्याम भगत नेगी को हिमाचल प्रदेश सरकार का अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) नियुक्त किया है.
Trending Photos
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी श्याम भगत नेगी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया है. नेगी 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से बुधवार को अधिसूचना जारी की गई.
अधिसूचना के अनुसार, सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया है. इसमें कहा गया है कि “राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, श्री श्याम भगत नेगी, आईपीएस (एचपी:1990), जिनकी सेवाएं कार्मिक विभाग को सौंपी गई हैं, को सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश जारी करते हैं.”
इसी अधिसूचना के तहत, 30 सितंबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक त्रिवेदी की तैनाती को रद्द कर दिया गया है.
अधिसूचना में कहा गया है, “राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, सार्वजनिक हित में तत्काल प्रभाव से अभिषेक त्रिवेदी, आईपीएस (एचपी:1996), की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में सचिव पद पर की गई नियुक्ति को निरस्त करते हैं.”
यह आदेश मुख्य सचिव संजय गुप्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. संबंधित विभागों और अधिकारियों को आदेश के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं. अधिसूचना की प्रतियां भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय के स्थापना अधिकारी और राज्य प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई हैं.
इस फेरबदल के साथ हिमाचल सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जो प्रदेश में कल्याणकारी और सशक्तिकरण कार्यक्रमों की निगरानी करता है.