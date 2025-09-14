लाहौल की इरीना ठाकुर बनीं ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के सीमांत जिले लाहौल-स्पीति की बेटी इरीना ठाकुर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है. भारत सरकार ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग में डिप्टी हाई कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है.

शंशा गांव से ताल्लुक रखने वाली इरीना ठाकुर वर्ष 2012 की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होकर भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुई थीं. इसके बाद उन्होंने विदेश मंत्रालय में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं हैं.

कूटनीति और नीति-निर्माण में समृद्ध अनुभव

इरीना ठाकुर ने श्रीलंका के कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं, जहां उन्होंने भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई.

विदेश नीति, कूटनीतिक रिश्तों के प्रबंधन, पासपोर्ट और वीज़ा सेवाओं जैसे जटिल क्षेत्रों में उनका गहरा अनुभव रहा है. ऐसे में भारत सरकार द्वारा उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपा जाना उनकी दक्षता, समर्पण और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है.

महिला सशक्तिकरण और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा

सीमांत क्षेत्र के एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है. इरीना ठाकुर की यह उपलब्धि देशभर के युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.