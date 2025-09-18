हिमाचल में आपदा पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण- नरेश चौहान

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि इस बार प्रदेश में मॉनसून के दौरान सामान्य से 45% अधिक बारिश दर्ज की गई है. अब तक आपदा में 419 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से अधिक घर पूरी तरह ढह गए हैं.
Shimla News(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बताया कि इस बार हिमाचल में मॉनसून के दौरान सामान्य से 45 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है. आपदा में अब तक 419 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1500 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 6500 घरों में दरारें पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा के बावजूद विपक्ष सरकार पर हमले कर राजनीति कर रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. चौहान ने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं है, लेकिन बीजेपी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है. उन्होंने अपील की कि विपक्ष आपदा को राजनीतिक चश्मे से न देखे.
नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल देश का अंग है और केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रदेश की मदद करे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आए और 1500 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया, लेकिन बीजेपी के नेता यह बताएं कि यह राशि किस मद में दी गई. चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार बहुत कम समय में बिजली, पानी और सड़क सेवाएं बहाल करने में सफल रही है, लेकिन हिमाचल को फिर से खड़ा करना बड़ी चुनौती है जिसके लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत है.
चौहान ने मंडी सांसद कंगना रनौत के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कंगना आपदा के समय जनता के साथ नहीं खड़ी रहीं. उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता उनसे निराश हो चुकी है. कंगना द्वारा लीडरशिप को लेकर दिए गए बयान पर चौहान ने कहा कि इससे साफ है कि बीजेपी के भीतर वर्चस्व की जंग चल रही है और पार्टी कई धड़ों में बंट चुकी है.
बीजेपी सांसद हर्ष महाजन के कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी पर लगाए आरोपों पर चौहान ने कहा कि विधायक स्वयं सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम हैं. उन्होंने हर्ष महाजन को बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बताते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा खड़ा कर लिया है.