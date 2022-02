Video- बर्फ की वादियों में वीर जवानों का ऐसा जोश..कंधे पर हथियार..हाथ में डंडा

चंडीगढ़- 15 हजार फीट की ऊंचाई और माइनस तापमान में ITBP के जवान देश की सुरक्षा कर रहे हैं. ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश की सीमाएं इसलिए सुरक्षित हैं क्‍योंकि हमारे वीर जवान दिन रात, आंधी तूफान, बारिश और बर्फबारी के बीच सीमाओं पर पहरा दे रहे हैं.

कंधे पर हथियार और हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ रहे इन जवानों का एक वीडियो सामने आया है.जवानों के घुटनों तक बर्फ है. पूरी ताकत लगाकर जवान आगे बढ़ रहे हैं.ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

#WATCH | Indo-Tibetan Border Police (ITBP) personnel patrolling in a snow-bound area at 15,000 feet in sub-zero temperatures around in Uttarakhand Himalayas. pic.twitter.com/9IobbXquEj

— ANI (@ANI) February 17, 2022