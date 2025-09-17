मणिकर्ण की मुश्किलें बढ़ा रहा जछनी नाला, बार-बार मलबा आने से सड़क पर फंस रहे वाहन
मणिकर्ण की मुश्किलें बढ़ा रहा जछनी नाला, बार-बार मलबा आने से सड़क पर फंस रहे वाहन

जिला कुल्लू के भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग पर स्थित जछनी नाला इन दिनों स्थानीय लोगों की परेशानी का बड़ा कारण बन गया है. बीते कुछ दिनों से बिना बारिश के ही नाले में मलबा आ रहा है, जिससे यहाँ घंटों ट्रैफिक जाम लग रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 17, 2025, 02:56 PM IST

Kullu News(मनीष ठाकुर): जिला कुल्लू के भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग पर जछनी नाला इन दिनों घाटी के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. बीते दिनों से इस नाले में अचानक बिना बारिश के ही मलबा आ रहा है. जिसके चलते यहां घंटों ट्रैफिक जाम भी लग रहा है. इतना ही नहीं मलबा आने के चलते कई वाहन भी इसमें फंस रहे हैं. जिन्हें अन्य वाहनों की मदद से बाहर निकाला जा रहा है. 

जछनी नाला में मलबा आने के चलते लोगों को भी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने इस नाले पर स्थाई हल निकालने की भी प्रशासन और सरकार से मांग रखी है. गौर रहे कि बीते दिनों भारी बारिश के चलते भुंतर से मणिकर्ण सड़क जगह-जगह अवरुद्ध हो गई थी. ऐसे में मौसम साफ होने के बाद सड़क को बहाल तो कर दिया गया. 

लेकिन जछनी नाला बिना बरसात के भी मलबा लेकर सड़क पर आ रहा है. बीते दिनों भी यहां पर एंबुलेंस कई घंटे फंसी रही और कई गाड़ियां भी नाला पार करते समय मलबे में दब गई. हालांकि लोक निर्माण विभाग के द्वारा यहां पर जेसीबी मशीन तो तैनात की गई है. लेकिन बार-बार आ रहा मलबा घाटी के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है.

मणिकर्ण घाटी के निवासी गिरीश ठाकुर, किशन ठाकुर, रमेश कुमार, दिलीप सिंह का कहना है कि घाटी के किसान और बागवान अपने उत्पाद लेकर भुंतर सब्जी मंडी पहुंचते हैं. लेकिन इस नाले में कभी भी मलबा नीचे आ गिरता है. जिसके चलते तय समय पर कृषि उत्पाद भी सब्जी मंडी नहीं पहुंच पा रहे हैं. वही छोटे और बड़े वाहनों का भी यहां से गुजरना मुश्किल हो गया है. अब प्रशासन को चाहिए कि वह यहां इस नाले पर कोई स्थाई व्यवस्था करें. ताकि मलबे के चलते लोगों को दिक्कत न उठानी पड़े.

वही कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि जछनी नाला में अब वैली ब्रिज लगाया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं. भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग में गिरे मलबे को हटाया जा रहा है और सड़क को भी चौड़ा किया जा रहा है. ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

