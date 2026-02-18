जगत सिंह नेगी का भाजपा पर हमला, बोले—संघीय ढांचे को कमजोर कर रही केंद्र सरकार

Shimla News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भी राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को लेकर चर्चा जारी रही. इस दौरान प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए.

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर रही है. उनका कहना था कि छोटे और राजस्व घाटे वाले राज्यों को संविधान के अनुरूप वित्तीय सहायता न देना देश की एकता और अखंडता के लिए चिंताजनक है.

वित्त आयोग पर भी उठाए सवाल

नेगी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राजस्व घाटे वाले राज्यों को केंद्रीय सहायता का प्रावधान है. उन्होंने 16वें वित्त आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहा.

राजस्व मंत्री ने कहा कि हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार संघर्ष कर रही है और राज्य के भाजपा नेताओं को भी प्रदेश के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए.

राज्यसभा चुनाव को लेकर भी टिप्पणी

राज्यसभा चुनाव पर बोलते हुए नेगी ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल है. उन्होंने भाजपा पर पिछले चुनाव में दल-बदल और धनबल के उपयोग के आरोप दोहराते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसी प्रवृत्तियां उचित नहीं हैं.

नेगी ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होनी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र की भावना कमजोर होती है.