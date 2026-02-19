Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3115436
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

RDG पर जगत सिंह नेगी का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा– ये हिमाचल का अधिकार, खैरात नहीं

हिमाचल के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर RDG को लेकर पलटवार किया. नेगी ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है, खैरात नहीं. जानिए पूरा सियासी विवाद.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 19, 2026, 03:36 PM IST

Trending Photos

RDG पर जगत सिंह नेगी का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा– ये हिमाचल का अधिकार, खैरात नहीं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों का संवैधानिक अधिकार है और राज्य सरकार इसी हक की लड़ाई लड़ रही है.

भाजपा पर प्रदेश हितों की अनदेखी का आरोप
जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा में भाजपा से पूछा गया कि क्या वे हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान मिलने के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से स्पष्ट समर्थन नहीं मिला. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं.

राजस्व मंत्री ने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान बहाल करवाने में सरकार का साथ दें.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल
नेगी ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्षों में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिली, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं किया गया. उनका दावा है कि यदि इन संसाधनों का सही उपयोग होता तो प्रदेश पर 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां न होतीं.

उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार को अपने कार्यकाल में लगभग 54 हजार करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान और 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजा मिला, जबकि वर्तमान सरकार को अब तक करीब 17 हजार करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं.

संवैधानिक प्रावधान का हवाला
राजस्व मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राजस्व घाटा अनुदान राज्यों का अधिकार है. यह व्यवस्था 1952 से लागू है और इसका उद्देश्य राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को कम करना है.

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार प्रदेश हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर जनता का सहयोग आवश्यक है.

TAGS

Shimla Newsjagat singh negiHimachal Pradesh

Trending news

Shimla News
RDG पर जगत सिंह नेगी का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा– ये हिमाचल का अधिकार, खैरात नहीं
Sundar Pichai AI Statement
Google ਦੇ CEO ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Giani Raghbir Singh Expels
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ
Chhatbir Zoo
ਤਿੰਨ ਮਾਦਾ ਟਾਈਗਰ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਦਾ ਬਣੇ ਹਿੱਸਾ
hamirpur news
अब सूखा-गीला कचरा अलग न देने पर लगेगा जुर्माना! नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला
Canadian MP Amarjit Singh Gill
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
Mohali murder case
ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਸਮੇਤ 12 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Jai Ram Thakur
जयराम ठाकुर का बड़ा हमला! जल्द सरकार जाने की कामना कर रही जनता, भाजपा को नहीं जल्दी
Paramjit Singh Sarna
ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ-ਸਰਨ
Sarpanch Murder Case
ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ