RDG पर जगत सिंह नेगी का जयराम ठाकुर पर पलटवार, कहा– ये हिमाचल का अधिकार, खैरात नहीं

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (RDG) किसी सरकार की कृपा नहीं, बल्कि प्रदेश के लोगों का संवैधानिक अधिकार है और राज्य सरकार इसी हक की लड़ाई लड़ रही है.

भाजपा पर प्रदेश हितों की अनदेखी का आरोप

जगत सिंह नेगी ने कहा कि विधानसभा में भाजपा से पूछा गया कि क्या वे हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान मिलने के पक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से स्पष्ट समर्थन नहीं मिला. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोग कोई खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं.

राजस्व मंत्री ने भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री से मिलकर हिमाचल के लिए राजस्व घाटा अनुदान बहाल करवाने में सरकार का साथ दें.

पूर्व सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल

नेगी ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्षों में लगभग 70 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिली, लेकिन उसका समुचित उपयोग नहीं किया गया. उनका दावा है कि यदि इन संसाधनों का सही उपयोग होता तो प्रदेश पर 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां न होतीं.

उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार को अपने कार्यकाल में लगभग 54 हजार करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान और 16 हजार करोड़ रुपये जीएसटी मुआवजा मिला, जबकि वर्तमान सरकार को अब तक करीब 17 हजार करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं.

संवैधानिक प्रावधान का हवाला

राजस्व मंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राजस्व घाटा अनुदान राज्यों का अधिकार है. यह व्यवस्था 1952 से लागू है और इसका उद्देश्य राज्यों के राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को कम करना है.

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार प्रदेश हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मुद्दे पर जनता का सहयोग आवश्यक है.