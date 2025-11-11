Advertisement
दिल्ली कार ब्लास्ट की टाइमिंग पर जगत सिंह नेगी के सवाल, 'चुनाव के समय ही क्यों होती हैं ऐसी घटनाएं'

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने घटना की टाइमिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि “ऐसी घटनाएं अक्सर चुनावों के समय ही क्यों होती हैं.”

 

Shimla News: राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने धमाके की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, यह बड़ा सवाल है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना है कि मुसीबत के समय प्रधानमंत्री देश में नहीं, विदेश में होते हैं.

दिल्ली धमाके पर हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि देश में किसी भी स्थान पर ऐसी घटना होने के बाद सामान्य अलर्ट जारी होता है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने धमाके की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, यह बड़ा सवाल है. उन्होंने कहा कि पुलवामा और पहलगाम के समय भी चुनाव की बात हो रही थी, अभी बिहार में वोटिंग से पहले यह घटना हुई है, ऐसे में शक की सुइयां किसी भी ओर घूम सकती हैं. नेगी ने प्रधानमंत्री पर भी टिप्पणी की कि इस देश की सबसे बड़ी विडम्बना है कि मुसीबत के समय प्रधानमंत्री देश में नहीं, विदेश में होते हैं.

इसी दौरान प्रदेश सरकार की ओर से किए गए मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत बांटने के कार्यक्रम को लेकर जयराम ठाकुर के बयान पर कैबिनेट मंत्री नेगी ने पलटवार किया. जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर बहुत विचलित हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को चैक दिए गए और पैसे खाते में भेजे गए, लेकिन जयराम अब इसे भी झूठ बता रहे हैं. नेगी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायकों को कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन जयराम शामिल नहीं हुए, जबकि वे कार्यक्रम में आकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख सकते थे.

उन्होंने कहा कि जनमंच में मंच साझा करने पर जयराम के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे वे आज तक भुगत रहे हैं. जगत नेगी ने कहा कि 11 साल से प्रधानमंत्री रहे मोदी अब तक आवास राशि 1 लाख 30 हजार से ज्यादा नहीं कर पाए, जबकि आर्थिक कंगाली के बावजूद प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख की सहायता दे रही है. उन्होंने PM मोदी और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलने के ओलम्पिक में मोदी कैप्टन और जयराम सदस्य हों तो पदक लेकर आएंगे.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की मदद की घोषणा की लेकिन अब तक सहायता नहीं मिली, जबकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की. केंद्र सहयोग में देरी कर रहा है, भाजपा चाहती है प्रदेश को और पीड़ा हो, धनबल से सरकार नहीं गिरा पाए तो प्राकृतिक आपदा से गिर जाए. उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा देशहित में नहीं है, ये देश को खंडित करके रखेंगे.

वहीं, कुल्लू की तीर्थन घाटी के झनियार में हुए अग्निकांड पर उन्होंने शोक जताया और कहा कि पहाड़ों पर सड़कों का विस्तार आसान नहीं, सरकार लगातार काम कर रही है और कई कारणों से ऐसी घटनाएं विशाल रूप ले लेती हैं.

