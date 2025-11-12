महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पर रोक से भड़के जयराम ठाकुर- कहा, मुख्यमंत्री सुक्खू मंडी में भड़ास निकालने जाते हैं

Hamirpur News: लंबलू मैदान में हिमाचल योगासन स्पोर्ट्स जिला हमीरपुर द्वारा आयोजित अस्मिता वुमेन सिटी लीग और महिला सम्मान कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को अनुमति न देना कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है.

कार्यक्रम में पहुंचने पर जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने मेधावी छात्राओं और महिलाओं को सम्मानित किया. कार्यक्रम में हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा, बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक राजिंदर राणा, विजय अग्निहोत्री, डॉ. अनिल धीमान और महिला मोर्चा की पदाधिकारी भी मौजूद रहीं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि महिला सम्मान कार्यक्रम की अनुमति सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद प्रशासन ने नहीं दी. यह सरकार का राजनीतिक विद्वेषपूर्ण रवैया है. उन्होंने कहा कि “अगर पंचायत प्रधान का कार्यकाल पूरा हो सकता है, तो मुख्यमंत्री सुक्खू का भी कार्यकाल अब सीमित है. बीस महीने बाद जवाब जनता देगी.”

उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सुक्खू “मंडी सिर्फ अपनी भड़ास निकालने जाते हैं” और हर बात के लिए पूर्व सरकार को दोष देते हैं. ठाकुर ने कहा कि “सुक्खू सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में विकास रुका है और आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं.”

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधायक आशीष शर्मा के परिवार पर झूठे मुकदमे लादकर उन्हें परेशान किया है. उन्होंने कहा कि “व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार ने केवल व्यवस्थाओं का पतन किया है.”

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं के सशक्तिकरण और योग को विश्व पहचान दिलाने में योगदान अतुलनीय है. “हमने बिना किसी गारंटी के जनता के हित में काम किया, जबकि मौजूदा सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है,” उन्होंने कहा.

इस मौके पर कार्यक्रम की प्रबंधक स्वाति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल से योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसी भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

वहीं हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि “सरकार की नीतियों से गरीब और युवा वर्ग दोनों परेशान हैं. नौकरियां सीमित हो गई हैं, योजनाएं बंद की जा रही हैं और विकास कार्य ठप पड़े हैं.” उन्होंने कहा कि “आज प्रदेश में मित्रों की सरकार चल रही है, जबकि जनता की उम्मीदें टूट चुकी हैं.”