गसोता महादेव मंदिर में शीश नवाकर बोले जयराम ठाकुर- बिहार की जनता ने एनडीए के विकास कार्यों पर लगाई मोहर

हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जगत नेगी के दिल्ली ब्लास्ट पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जगत सिंह नेगी को भगवान सद्बुद्धि करें प्रदान, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया.

 

Nov 12, 2025, 01:31 PM IST

Hamirpur News: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बुधवार को हमीरपुर दौरे के दौरान गसोता महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश और जनता की खुशहाली की कामना की. इस मौके पर उन्होंने मंदिर परिसर में पौराणिक स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए. विधायक आशीष शर्मा, बड़सर के विधायक इंद्र दत्त लखनपाल, पूर्व विधायक अनिल धीमान, भाजपा प्रदेश सचिव बंदना योगी, तथा अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने जयराम ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया.

मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि “एनडीए के विकास कार्यों पर बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं. पहले जो राज्य गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और आर्थिक अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, आज वही सुशासन और स्थिरता का उदाहरण बन रहा है.”

राज्य के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के दिल्ली ब्लास्ट पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा, “भगवान जगत नेगी को सद्बुद्धि दें. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है जिन्हें बयानबाजी की मर्यादा का ज्ञान नहीं है.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना के दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी.

इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर सामाजिक कार्यक्रमों में राजनीति करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने बताया कि हमीरपुर के लंबलू में महिला सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने पंचायत प्रधान पर दबाव डालकर अनुमति नहीं दी. “हम मजबूरन कार्यक्रम को दूसरी पंचायत में शिफ्ट कर रहे हैं,” उन्होंने कहा.

जयराम ठाकुर ने दो टूक कहा कि “चाहे सरकार कितनी भी रुकावट डाले, सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में मैं हर जगह शामिल रहूंगा. कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी जनता को भटकाने का प्रयास है, लेकिन भाजपा जनता के विकास और सम्मान की राजनीति करती रहेगी.”

