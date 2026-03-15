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हिमाचल की आर्थिक स्थिति चिंताजनक, बजट में विकास के लिए पैसा नहीं: जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद चिंताजनक है और आने वाले बजट में विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचा है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 15, 2026, 03:42 PM IST

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हिमाचल की आर्थिक स्थिति चिंताजनक, बजट में विकास के लिए पैसा नहीं: जयराम ठाकुर

Dharamshala News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र से पहले प्रदेश की वित्तीय हालत बेहद चिंताजनक नजर आ रही है और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं दिख रहा.

उन्होंने कहा कि फिलहाल बजट पर ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि वे बजट पेश होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर सरकार के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है.

वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में वित्त विभाग द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के मुताबिक यदि उसी आधार पर बजट तैयार किया जा रहा है तो सरकार को प्रदेश की वास्तविक आर्थिक स्थिति जनता के सामने रखनी चाहिए.

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उन्होंने कहा कि प्रेजेंटेशन में यह भी बताया गया है कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) देना मुश्किल हो सकता है, कई तरह की सब्सिडी बंद करनी पड़ सकती हैं और आने वाले समय में नई भर्तियां करना भी कठिन हो सकता है. इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए भी धन की भारी कमी बताई गई है.

विकास कार्यों के लिए नहीं बचेगी गुंजाइश
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो इस बार के बजट में विकास के लिए कोई खास गुंजाइश नहीं बचेगी. उन्होंने कहा कि सरकार अगर कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने की स्थिति में भी रह जाए तो यह बड़ी बात होगी.

सरकार के विजन पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट से पहले वित्त सचिव की ओर से ऐसी जानकारी सामने आने के बाद सवाल उठना स्वाभाविक है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोगों को मिलने वाली कई सुविधाएं पहले ही प्रभावित हो चुकी हैं और राज्य गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन सरकार इससे बाहर निकलने के लिए कोई स्पष्ट विजन पेश नहीं कर रही.

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि आंकड़े वित्त सचिव ने रखे हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार लेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब सरकार के पास संसाधन ही नहीं होंगे तो फैसले कैसे लिए जा सकेंगे.

फिजूलखर्ची का भी लगाया आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए केवल पिछली सरकारों को दोष देना उचित नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में फिजूलखर्ची पर लगाम नहीं लगाई और प्रदेश को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेल दिया है.

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